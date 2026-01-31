Otišao da zamijeni plombu na zubu, pa završio na aparatima: Ovako je sve pošlo po zlu

Jedan rutinski odlazak zubaru zbog zamjene plombe pretvorio se u noćnu moru za Džejmsa Moloja (52), koji se sada nalazi u indukovanoj komi nakon što su mu ljekari 18 sati spasavali život na operacionom stolu. Njegova porodica sumnja da je tokom stomatološkog zahvata došlo do infekcije koja je napala njegovo srce.

Džejmsova priča započela je još u junu prošle godine, kada je preživio disekciju aorte tipa A, opasno pucanje arterije u blizini srca. Već tada su mu ljekari nakon osam sati duge operacije na otvorenom srcu rekli da je imao sreće što je ostao živ. Nakon višemjesečnog oporavka, osjećao se dovoljno dobro da u novembru posjeti zubara zbog rutinske zamjene jedne plombe.

Međutim, početkom januara njegovo stanje se naglo pogoršalo. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je pet ljekara učestvovalo u operaciji koja je trajala punih 18 sati kako bi mu spasili život.

Sumnja na opasnu bakteriju koja je napala srce

Porodica strahuje da je tokom stomatološkog zahvata u njegov krvotok ušla kožna bakterija koja je potom napala njegov novi srčani zalistak. Vjeruju da je riječ o stafilokoknoj infekciji koja je uzrokovala po život opasno stanje.

"Džejmsu je nakon prve operacije rečeno kako može poboljšati svoj život: vježbanjem, snižavanjem krvnog pritska i izbjegavanjem stresa", rekao je njegov brat Vilijam. "Niko nam nije spomenuo da je stomatološki zahvat najlakši način da dobijete infekciju srca. U novembru su ga boljele desni i zubi pa je otišao da zamijeni plombu."

Porodica smatra da je u njegov krvotok ušla uobičajena kožna bakterija, Staphilococcus aureus, koja je bezopasna na koži većine ljudi, ali može biti smrtonosna ako dospije u krvotok.

"Kasnije smo saznali da kardiolozi preporučuju da određeni srčani bolesnici preventivno uzimaju antibiotike nakon takvih zahvata, dok stomatolozi tvrde da nema dovoljno dokaza koji bi potkrijepili taj rizik", dodao je Vilijam.

Maratonska operacija i borba za život

Nakon prve operacije, Džejms je redovno uzimao lijekove i pazio na krvni pritsak. Ipak, 11. januara dobio je visoku temperaturu, nepravilan rad srca i oblio ga je znoj. Hitno je prebačen u bolnicu, a zatim i u specijalizovanu bolnicu za srce i pluća u Liverpulu radi hitne operacije.

Vilijam je ispričao kako su ljekari upozorili porodicu da postoji "velika šansa da neće preživjeti zahvat", ali da bi bez njega sigurno umro.

Operacija je započela u osam sati ujutru, a tek u dva sata sljedećeg jutra hirurg je izašao i rekao im da će, ako Džejms preživi sljedeći sat, "imati razloga za osmijeh". Tokom maratonske operacije ugrađena su mu tri nova srčana zaliska, zakrpe na srcu i aorti i pejsmejker.

Džejms se sada nalazi u indukovanoj komi kako bi se njegovo tijelo oporavilo. Ljekari su ove nedjelje pokušali ukloniti respirator, ali mu je lijevo plućno krilo kolabiralo pa je vraćen na aparate. Takođe je na dijalizi jer mu bubrezi otkazuju.