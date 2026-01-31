Logo
Large banner

Otišao da zamijeni plombu na zubu, pa završio na aparatima: Ovako je sve pošlo po zlu

Izvor:

Alo

31.01.2026

09:14

Komentari:

0
Отишао да замијени пломбу на зубу, па завршио на апаратима: Овако је све пошло по злу
Foto: Pixabay

Jedan rutinski odlazak zubaru zbog zamjene plombe pretvorio se u noćnu moru za Džejmsa Moloja (52), koji se sada nalazi u indukovanoj komi nakon što su mu ljekari 18 sati spasavali život na operacionom stolu. Njegova porodica sumnja da je tokom stomatološkog zahvata došlo do infekcije koja je napala njegovo srce.

Džejmsova priča započela je još u junu prošle godine, kada je preživio disekciju aorte tipa A, opasno pucanje arterije u blizini srca. Već tada su mu ljekari nakon osam sati duge operacije na otvorenom srcu rekli da je imao sreće što je ostao živ. Nakon višemjesečnog oporavka, osjećao se dovoljno dobro da u novembru posjeti zubara zbog rutinske zamjene jedne plombe.

Кетрин О Хара

Kultura

Zvijezda filma "Sam u kući" imala rijedak poremećaj

Međutim, početkom januara njegovo stanje se naglo pogoršalo. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je pet ljekara učestvovalo u operaciji koja je trajala punih 18 sati kako bi mu spasili život.

Sumnja na opasnu bakteriju koja je napala srce

Porodica strahuje da je tokom stomatološkog zahvata u njegov krvotok ušla kožna bakterija koja je potom napala njegov novi srčani zalistak. Vjeruju da je riječ o stafilokoknoj infekciji koja je uzrokovala po život opasno stanje.

"Džejmsu je nakon prve operacije rečeno kako može poboljšati svoj život: vježbanjem, snižavanjem krvnog pritska i izbjegavanjem stresa", rekao je njegov brat Vilijam. "Niko nam nije spomenuo da je stomatološki zahvat najlakši način da dobijete infekciju srca. U novembru su ga boljele desni i zubi pa je otišao da zamijeni plombu."

Porodica smatra da je u njegov krvotok ušla uobičajena kožna bakterija, Staphilococcus aureus, koja je bezopasna na koži većine ljudi, ali može biti smrtonosna ako dospije u krvotok.

Горан Селак-24122025

Republika Srpska

Selak: Otimanjem imovine žele izbrisati srpski identitet u FBiH

"Kasnije smo saznali da kardiolozi preporučuju da određeni srčani bolesnici preventivno uzimaju antibiotike nakon takvih zahvata, dok stomatolozi tvrde da nema dovoljno dokaza koji bi potkrijepili taj rizik", dodao je Vilijam.

Maratonska operacija i borba za život

Nakon prve operacije, Džejms je redovno uzimao lijekove i pazio na krvni pritsak. Ipak, 11. januara dobio je visoku temperaturu, nepravilan rad srca i oblio ga je znoj. Hitno je prebačen u bolnicu, a zatim i u specijalizovanu bolnicu za srce i pluća u Liverpulu radi hitne operacije.

Vilijam je ispričao kako su ljekari upozorili porodicu da postoji "velika šansa da neće preživjeti zahvat", ali da bi bez njega sigurno umro.

vatra pozar

Svijet

Dvoje djece i dvoje odraslih izgorjeli u požaru

Operacija je započela u osam sati ujutru, a tek u dva sata sljedećeg jutra hirurg je izašao i rekao im da će, ako Džejms preživi sljedeći sat, "imati razloga za osmijeh". Tokom maratonske operacije ugrađena su mu tri nova srčana zaliska, zakrpe na srcu i aorti i pejsmejker.

Džejms se sada nalazi u indukovanoj komi kako bi se njegovo tijelo oporavilo. Ljekari su ove nedjelje pokušali ukloniti respirator, ali mu je lijevo plućno krilo kolabiralo pa je vraćen na aparate. Takođe je na dijalizi jer mu bubrezi otkazuju.

Podijeli:

Tagovi:

zubi

Operacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кампус у Бањалуци

Društvo

Za koliko će biti povećane stipendije studentima iz Republike Srpske

14 h

0
Спортска легенда нахвалила Ђоковића као нико до сада

Tenis

Sportska legenda nahvalila Đokovića kao niko do sada

15 h

0
Клизиште у Италији

Svijet

Zgrade i automobili vise sa litice: Pukotina od 4 kilometra prepolovila grad

15 h

0
Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата

Svijet

Horor: Pronađen dječak prerezanog vrata

15 h

0

Više iz rubrike

Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

Zdravlje

Agresivni tumor koji liči na modricu i vraća se nakon liječenja

15 h

0
Најгојазнија жена на свијету покушала да смрша и умрла

Zdravlje

Najgojaznija žena na svijetu pokušala da smrša i umrla

1 d

0
Непокретном студенту у мозак уграђен Масков чип

Zdravlje

Nepokretnom studentu robot ugradio Maskov čip u mozak

2 d

0
Контрола меса из ћевапа дала шокантне резултате

Zdravlje

Kontrola mesa iz ćevapa dala šokantne rezultate

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner