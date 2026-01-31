Zgrade i automobili vise sa litice: Pukotina od 4 kilometra prepolovila grad

Grad, koji bukvalno klizi niz padinu, doživljava dramatične trenutke dok se sa tla čuju jezivi zvuci slijeganja.

- Situacija je kritična, a stalna urušavanja tokom noći pokazuju da je klizište i dalje veoma aktivno - javljaju italijanski mediji, dok kod stanovnika raste zabrinutost zbog prognoze još padavina.

Glavni fokus spasilačkih napora trenutno je na "crvenoj zoni", koja se stalno širi ka centru grada. Iako šef Civilne zaštite Fabio Čičilijano uverava javnost da je "centar Nišemija apsolutno bezbjedan", fotografije sa terena ne potvrđuju njegovu priču.

Mnoge kuće i automobili nalaze se na samoj ivici novoformirane litice, a nekima su dnevne sobe bukvalno prepolovljene. Više od 1.500 stanovnika je već evakuisano u sportske hale i javne zgrade i, srećom, još uvijek nema povrijeđenih.

Vojska je takođe mobilisana na terenu, a njeni inženjerijski timovi rade na tome da spriječe potpunu izolaciju grada.

- Izgradićemo obilaznicu kako bismo osigurali protok saobraćaja jer su glavni putevi uništeni ili neprohodni - objasnio je potpukovnik Đuzepe Đenovezi. Vojnici koriste tešku mehanizaciju kako bi u rekordnom roku pretvorili poljske i poljoprivredne puteve u puteve prilagođene vozilima, dok dronovi i sateliti stalno prate pomjeranje terena, koji sada pokriva površinu od 25 kvadratnih kilometara.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni takođe je posjetila grad u srijedu. Obećala je brzu pomoć, svjesna da se stanovnici još uvijek sjećaju dugih kašnjenja u isplatama nadoknade nakon što je slična katastrofa pogodila isti grad 1997. godine.

- Ostaje da se vidi koliko će ljudi biti trajno raseljeno jer se klizište još uvijek kreće - rekla je Melonijeva nakon sastanka sa lokalnim zvaničnicima.

Sicilija najteže pogođena

Luiđi D'Anđelo iz Agencije za civilnu zaštitu objasnio je da je potrebno sačekati kraj padavina i smanjenje vlage u zemljištu kako bi se moglo bezbjedno djelovati.

- Postoji rizik da se odroni još 20 metara ivice litice, što bi direktno uticalo na dodatne kuće - upozorio je D'Anđelo. Agencija trenutno koristi dronove i satelitske snimke kako bi pratila brzinu kretanja tla u "crvenoj zoni", dok policija patrolira pustim ulicama iz kojih je stanovništvo evakuisano, prenosi AFP.

Đuzepe Amato iz udruženja Legambijente naglasio je da je Sicilija postala „žarište“ za ekstremne vremenske uslove.

- Samo u 2026. godini, Siciliju je pogodilo 48 ekstremnih vremenskih događaja. Nišemi je poziv na buđenje, moramo prestati da gradimo na određene načine i na određenim mjestima - rekao je Amato. Prema zvaničnim podacima, više od milion Italijana živi u područjima klasifikovanim kao područja sa visokim rizikom od klizišta.

Životi im se srušili za nekoliko minuta

Dok stručnjaci raspravljaju o posljedicama klimatskih promjena, stanovnici grada doživljavaju najteže trenutke u svojim životima. Gaetano Ferera je imao samo nekoliko minuta da pokupi neophodne stvari iz svog doma prije nego što je prisilno evakuisan sa porodicom.

Vidno potresen, dok je posljednji put zaključavao vrata kuće u kojoj je proveo cijeli život, Ferera nije mogao da obuzda svoje emocije.

- Ostati bez ičega je strašno, jednostavno strašno. Ovdje sam od djetinjstva - izjavio je, ne znajući da li će se on, njegove dvije kćerke i njegovi krhki roditelji ikada moći vratiti.

Sličnu sudbinu deli i Rosario Kona, 45-godišnja poljoprivredna radnica, koja je u nedjelju bila svjedok trenutka kada je "zemlja jednostavno nestala". Kona prkosno odbija da napusti svoj grad.

- Rođena sam ovdje i ovdje ću umrijeti. Ako bude potrebno, sagradiću novu kuću - rekla je ona dok su u pozadini volonteri pripremali topli obrok u mobilnoj kuhinji.