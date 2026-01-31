Sportska legenda nahvalila Đokovića kao niko do sada

Svjetski mediji izvijestili su o ogromnom uspjehu srpskog tenisera, a brojne javne ličnosti, kao i sportske legende komentarišu Novakov uspjeh.

Među njima je i Geri Džejms Plejer, južnoafrički penzionisani profesionalni golfer, koji se smatra jednim od najboljih golfera svih vremena. Tokom karijere osvojio je više od 150 profesionalnih turnira na šest kontinenata, uključujući i devet titula na najvećim turnirima.

On je napisao:

"Zaista je blagoslov živjeti u eri u kojoj možemo da svjedočimo veličini u sportu, sa bilo kog mjesta na svijetu. Ranije u mom životu to nije uvijek bio slučaj, i zato su trenuci poput ovog koji sam upravo doživio još značajniji.

Najveći teniser kog je ovaj sport imao

Gledati Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena bio je snažan podsjetnik zašto stoji kao najveći teniser kog je ovaj sport ikada imao. Sada juri svoju 25. Grend slem titulu, dostignuće koje ne govori samo o talentu, već i o disciplini, otpornosti i nepokolebljivoj posvećenosti savršenstvu. Samo bih volio da svi mogu da posmatraju ovakve partije sa i poštovanjem i razumijevanjem, prepoznajući veličinu uz fer odnos i uvažavanje.

Australijska publika bila je veličanstvena, kao što je uvijek bila i prema meni, a Novakova potraga za onim što bi bila njegova 11. titula na Australijan openu nosi posebnu težinu. Istorija pokazuje da se najveći šampioni često suočavaju s teškoćama u kasnijoj fazi karijere, ali upravo te teškoće ih i definišu.

U svim sportovima, istinske superzvijezde imaju jednu zajedničku osobinu: dugovječnost. Vid‌jeli smo to iznova i iznova – Džek Niklaus koji je osvojio Masters sa 46 godina, Tajger Vuds, Ben Hogan poslije saobraćajne nesreće, Tom Brejdi, Muhamed Ali, Majkl Felps, Lebron Džejms i mnogi drugi. Ovi sportisti se vraćaju na vrh ne slučajno, već zato što posjeduju nešto rijetko. Dugovječnost je, po mom mišljenju, jedna od najpotcjenjenijih osobina u sportu. Kao što snažan motor omogućava BMW-u da traje, tako i snažan unutrašnji poriv omogućava šampionima da potraju.

Bio sam duboko dirnut gledajući Novaka

Bio sam duboko dirnut gledajući Novaka. Njegov put počeo je u izuzetno teškim okolnostima, odrastajući usred sukoba koji su obilježili njegovo d‌jetinjstvo. Uzdići se iz takvog okruženja do nivoa svjetske izvrsnosti zaista je nevjerovatno. Ono što je postigao vrijedno je divljenja bez riječi.

Novaka sada čeka ogroman izazov u finalu, ali njegovo nasljeđe je već zapečaćeno. U svim sportovima i svim generacijama, samo mali broj sportista posjeduje ono što se može opisati kao 'to'. Taj kvalitet se ne može definisati, izmjeriti niti objasniti, ali ga prepoznate kada ga vidite.

"Novak Đoković to ima", napisao je Plejer, prenosi Telegraf.rs.