Pogledajte poen kojim je Novak Đoković ispisao istoriju

Najbolji srpski teniser plasirao se u finale Australijan opena, gdje će imati priliku da se bori za 25. Gren slem titulu.

Iz žestoke borbe u polufinalu Đoković je izašao kao pobjednik protiv Janika Sinera.

Rezultat je glasio 3:2 za Srbina, po setovima 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 i 6:4.

Nole je tako, po ko zna koji put na sjajan način odgovorio kritičarima i svima onima koji nisu vjerovali u njega.

Dokazao je da uprkos godinama još uvijek može da uljepša tenis i nadjača mnogo mlađe igrače.

Finale je na programu u nedjelju od 9:30 sati, a Noletu na putu do 25. Gren slema stoji Španac Karlos Alkaraz.

Ukoliko ste propustili kako je Đoković srušio Sinera, u nastavku pogledajte poen kojim je ispisao istoriju postajući najstariji teniser u finalu Australijan opena.