Зграде и аутомобили висе са литице: Пукотина од 4 километра преполовила град

Град, који буквално клизи низ падину, доживљава драматичне тренутке док се са тла чују језиви звуци слијегања.
- Ситуација је критична, а стална урушавања током ноћи показују да је клизиште и даље веома активно - јављају италијански медији, док код становника расте забринутост због прогнозе још падавина.
Главни фокус спасилачких напора тренутно је на "црвеној зони", која се стално шири ка центру града. Иако шеф Цивилне заштите Фабио Чичилијано уверава јавност да је "центар Нишемија апсолутно безбједан", фотографије са терена не потврђују његову причу.
Многе куће и аутомобили налазе се на самој ивици новоформиране литице, а некима су дневне собе буквално преполовљене. Више од 1.500 становника је већ евакуисано у спортске хале и јавне зграде и, срећом, још увијек нема повријеђених.
Војска је такође мобилисана на терену, а њени инжењеријски тимови раде на томе да спријече потпуну изолацију града.
- Изградићемо обилазницу како бисмо осигурали проток саобраћаја јер су главни путеви уништени или непроходни - објаснио је потпуковник Ђузепе Ђеновези. Војници користе тешку механизацију како би у рекордном року претворили пољске и пољопривредне путеве у путеве прилагођене возилима, док дронови и сателити стално прате помјерање терена, који сада покрива површину од 25 квадратних километара.
Италијанска премијерка Ђорђа Мелони такође је посјетила град у сриједу. Обећала је брзу помоћ, свјесна да се становници још увијек сјећају дугих кашњења у исплатама надокнаде након што је слична катастрофа погодила исти град 1997. године.
- Остаје да се види колико ће људи бити трајно расељено јер се клизиште још увијек креће - рекла је Мелонијева након састанка са локалним званичницима.
Луиђи Д'Анђело из Агенције за цивилну заштиту објаснио је да је потребно сачекати крај падавина и смањење влаге у земљишту како би се могло безбједно дјеловати.
- Постоји ризик да се одрони још 20 метара ивице литице, што би директно утицало на додатне куће - упозорио је Д'Анђело. Агенција тренутно користи дронове и сателитске снимке како би пратила брзину кретања тла у "црвеној зони", док полиција патролира пустим улицама из којих је становништво евакуисано, преноси АФП.
Ђузепе Амато из удружења Легамбијенте нагласио је да је Сицилија постала „жариште“ за екстремне временске услове.
- Само у 2026. години, Сицилију је погодило 48 екстремних временских догађаја. Нишеми је позив на буђење, морамо престати да градимо на одређене начине и на одређеним мјестима - рекао је Амато. Према званичним подацима, више од милион Италијана живи у подручјима класификованим као подручја са високим ризиком од клизишта.
Док стручњаци расправљају о посљедицама климатских промјена, становници града доживљавају најтеже тренутке у својим животима. Гаетано Ферера је имао само неколико минута да покупи неопходне ствари из свог дома прије него што је присилно евакуисан са породицом.
Видно потресен, док је посљедњи пут закључавао врата куће у којој је провео цијели живот, Ферера није могао да обузда своје емоције.
- Остати без ичега је страшно, једноставно страшно. Овдје сам од дјетињства - изјавио је, не знајући да ли ће се он, његове двије кћерке и његови крхки родитељи икада моћи вратити.
Сличну судбину дели и Росарио Кона, 45-годишња пољопривредна радница, која је у недјељу била свједок тренутка када је "земља једноставно нестала". Кона пркосно одбија да напусти свој град.
- Рођена сам овдје и овдје ћу умријети. Ако буде потребно, саградићу нову кућу - рекла је она док су у позадини волонтери припремали топли оброк у мобилној кухињи.
