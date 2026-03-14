Tri horoskopska znaka kojima za vikend stižu dobre vijesti

Autor:ATV
14.03.2026
16:05
Komentari:0
Vikend koji je pred nama (14. i 15. marta) za neke će horoskopske znakove donijeti pravo osvježenje.
Vikend donosi olakšanje i optimizam za tri znaka
Dobre vijesti vezane za ljubav i posao
Blizanci bi mogli dobiti dugo čekani poziv
Lavovima stiže važan odgovor u odnosima
Jarčevi bi mogli dobiti poslovnu potvrdu
Nakon perioda čekanja, neizvjesnosti ili napetosti, stižu informacije koje bi mogle promijeniti raspoloženje - i planove - za naredne dane.
Prema astrološkim prognozama, tri znaka posebno bi mogla dobiti dobre vijesti, bilo da je riječ o poslu, ljubavi ili ličnim projektima.
Blizanci bi tokom vikenda mogli dobiti poruku ili poziv koji su dugo priželjkivali. Riječ je o vijestima koje se odnose na komunikaciju, dogovore ili planove koji su već neko vrijeme "u vazduhu".
Moguće je da će se konačno rasplesti situacija vezana uz posao, projekat ili čak putovanje.
Za mnoge pripadnike ovog znaka to bi mogla biti potvrda da se trud koji su ulagali posljednjih sedmica i te kako isplatio.
Dobra vijest mogla bi stići iznenada, ali donijeće osjećaj olakšanja i optimizma.
Lavovima vikend donosi pozitivne pomake u ličnim odnosima. Ako su u posljednje vrijeme čekali nečiji odgovor, izvinjenje ili priznanje, postoji velika šansa da će ga sada i dobiti.
Dobre vijesti mogle bi se odnositi i na ljubav - posebno za one koji su nedavno započeli novu priču ili razmišljaju o važnom koraku u vezi.
Osim toga, neki Lavovi mogli bi čuti i nešto vezano uz posao ili finansije, što će im dati dodatni poticaj i osjećaj sigurnosti.
Za Jarčeve se otvara mogućnost vijesti koje su povezane sa napretkom i planovima za budućnost.
Vikend bi mogao donijeti potvrdu oko posla, projekta ili saradnje na koju su dugo računali.
Moguće je da će im neko ponuditi priliku koja dolazi kao nagrada za njihovu upornost i strpljenje.
Ova vijest mogla bi ih potaknuti da naprave konkretne korake prema ciljevima koje su dugo planirali, ali su čekali pravi trenutak, prenosi Indeks.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu