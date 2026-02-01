Čekaj da razmislim: Mina Kostić ne zna tablicu množenja, Kasper šokiran pored nje

Ned‌jeljama unazad, Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper privlače veliku pažnju medija, a danas su gosti popularne emisije „Nedeljno popodne sa Leom Kiš“.

Kao i uvijek, par je u emisiji odgovarao na pitanja sa "paprića", a Mina Kostić je sve iznenadila kada nije znala odgovor na jedno matematičko pitanje.

"Moje pitanje je koliko je 7×5? Čekaj da razmislim", rekla je ona.

Kasper je tokom razgovora otkrio detalje o njihovim budućim planovima, dok je Mina pričala kako doživljava svog partnera i šta joj znači njihova veza.

Scena Mina ispratila Kaspera u Ameriku

"Još nismo precizirali, ali planiramo ljeto, jesen", rekao je on, na šta će Mina:

"On se rodio kao diplomata, ali ja ga lijepo pratim", piše Grand.

Kasper je takođe otvoreno govorio o greškama iz prošlosti, priznajući iskustva koja su ga oblikovala i naučila važnim životnim lekcijama:

"Puno toga bih mijenjao, ali ne možemo se vraćati unazad, znamo u sadašnjosti šta nećemo raditi u budućnosti i ponavljati greške iz prošlosti".

Pored njih, u emisiji su učestvovali i brojni poznati pjevači i pjevačice.