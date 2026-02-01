Logo
Mina ispratila Kaspera u Ameriku

Telegraf

01.02.2026

15:03

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Pjevačica Mina Kostić ispraća danas svog dečka Maneta Ćuruviju Kaspera u Ameriku.

Ona je vukla kofere dok je Mane nosio kafu.

Александар Д.

Hronika

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Bakića: Slikao se sa mudžahedinima, opsjednut ''pucačinom''

Par se kamuflirao naočarama ali su bili raspoloženi te su zastali kratko i popričali sa našom ekipom.

- Idem negdje gdje ću se brzo vratiti. Ne pada nam teško zato što je to nešto što trenutno tako mora biti sve nam pada lako znamo šta želimo. Vraćam se brzo.

Mina je Kasperu pričala da će joj nedostajati, a potom je bilo i pitanja o tome da li je sve ponio od neophodne dokumentacije. Par se zagrlio i poljubio pokazavši da će im rastanak teško pasti.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: To nije naša briga

Njih su posmatrali prolaznici koji su se zadesili na aerodromu i bili su prava atrakcija.

Podsjetimo, Mina i Kasper su govorili o njegovom poslu i ljubavi.

- Dragi moji, iza mene je jedan od najljepših i najtežih perioda u životu. Doživjela sam da zbog svoje ljubavi na dnevnom nivou čitam na hiljade komentara, gledam brojne imitacije, podsmijavanja, ruganja… Ima tu duhovitih ljudi, koji su i mene nasmijali, a ima i onih koji su me povređivali.

Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

