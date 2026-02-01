Logo
Large banner

Preminula još jedna žrtva požara u baru u Kran Montani

Izvor:

Tanjug

01.02.2026

14:46

Komentari:

0
Преминула још једна жртва пожара у бару у Кран Монтани
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Broj žrtava požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u baru "Konstelasion" u mestu Kran-Montana porastao je danas na 41, nakon što je 18-godišnji Švajcarac, lečen u bolnici u Cirihu, podlegao povredama zadobijenim u baru tokom proslave Nove godine, saopštilo je tužilaštvo švajcarskog kantona Vale.

Više desetina povređenih, od kojih su mnogi sa teškim povredama, i dalje je hospitalizovano u Švajcarskoj, ali i u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i Belgiji, piše "Figaro".

Među 41 žrtvom, starosti od 14 do 39 godina, 23 su Švajcarci, a 18 su strani državljani, uključujući osmoro Francuza, šest Italijana, jednu Belgijanku, jednu Portugalku, jednog Rumuna i jednog Turčina.

Među 115 povređenih nalazi se 67 Švajcaraca, 21 Francuz, 10 Italijana i četiri državljana Srbije.

Prema prvim nalazima istrage, požar su izazvale varnice takozvanog vatrometa koje su došle u kontakt sa penom postavljenom na plafonu podruma objekta.

струја-сат

Ekonomija

Od 1. februara skuplja struja u Srpskoj

Istraga se bavi i pitanjem vrste korišćene pene, prisustva i dostupnosti protivpožarnih aparata, kao i usklađenošću izlaznih puteva sa propisima.

Francuski bračni par Moreti, vlasnici bara, pod istragom su zbog "ubistva iz nehata, nanošenja tjelesnih povrijeda iz nehata i izazivanja požara iz nehata".

U posljednjih nekoliko dana, u fokusu istrage su i dva zvaničnika bezbjednosti opštine Kran-Montana, koji su priznali da nisu sproveli godišnje kontrole bezbjednosti i protivpožarne zaštite od 2019. godine, iako su obavezni da to urade.

Podijeli:

Tagovi:

Švajcarska

požar

žrtve

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Од 1. фебруара скупља струја у Српској

Ekonomija

Od 1. februara skuplja struja u Srpskoj

9 h

1
Кажу да овим знаковима хороскопа до 15. фебруара стиже киша новца

Zanimljivosti

Kažu da ovim znakovima horoskopa do 15. februara stiže kiša novca

9 h

0
УКЦ РС о повријеђенима код Мркоњић Града

Hronika

UKC RS o povrijeđenima kod Mrkonjić Grada

9 h

0
Баку покосило ауто док је претрчавала улицу

Hronika

Baku pokosilo auto dok je pretrčavala ulicu

9 h

0

Više iz rubrike

Путин: Значајна улога цркве у јачању Русије

Svijet

Putin: Značajna uloga crkve u jačanju Rusije

11 h

0
Хорор на путу: Аутобус слетио у јарак, испливали први снимци

Svijet

Horor na putu: Autobus sletio u jarak, isplivali prvi snimci

11 h

0
Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

Svijet

Kremlj: Rukovodstvo Evrope nesposobno da odgovori na izazove pred sobom

12 h

0
Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Svijet

Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner