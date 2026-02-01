Baku pokosilo auto dok je pretrčavala ulicu

Teške tjelesne povrede zadobila je starija žena prilikom pretrčavanja ulice u Zemunu kada je na nju naletijelo vozilo.

Kako saznajemo, žena V.B. (85) subotu je prelazila Prvomajsku ulicu, van pešačkog prelaza kada je na nju naleteo automobil "citroen Berlingo" kojim je upravljao M.Lj. (49).

Povređena žena prevezena je u Urgentni centar gde su joj konstatovane teške telesne povrede, opasne po život.

Ona je zadržana na daljem liječenju, prenosi Telegraf.