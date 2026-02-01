Logo
Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

01.02.2026

14:08

Какво нас вријеме сутра очекује?
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će prije podne biti oblačno vrijeme sa slabim padavinama, a tokom dana suvo sa maksimalnom temperaturom od dva do šest, na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti oblačno i maglovito uz slabe i povremene padavine. Padaće kiša, susnježica i slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će ubrzo prestati i tokom dana će preovladavati suvo i oblačno vrijeme.

Samo će na istoku još ponegd‌je biti slabih padavina.

Na jugu promjenljivo oblačno uz sunčane periode i slabu kišu ponegd‌je.

Poslije podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje.

Društvo

Ovaj datum donosi neočekivani preokret: Spremite se debeli minus

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom u nižim i snijegom u višim područjima, dok je u Hercegovini pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno minus jedan, Ivan Sedlo nula, Sokolac jedan, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Tuzla dva, Bijeljina tri, Banjaluka, Doboj, Gacko i Sarajevo četiri, Srbac pet, Višegrad i Prijedor šest, Bileća osam, Trebinje 12 i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

Vrijeme

Vremenska prognoza

