Teška nesreća kod Kupresa: Među povrijeđenima i dijete

Izvor:
Kliks
01.02.2026
12:05
Komentari:0
Na lokalnoj cesti koja vodi do Sportsko-rekreacijskog centra Čajuša - Adria Ski na području opštine Kupres u subotu oko 14.20 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.
Usaobraćajnoj nesreći sudjelovala su dva vozila. Motornim vozilom marke “audi” upravljao je tridesetšestogodišnji muškarac iz Širokog Brijega. U vozilu se nalazilo dvoje maloljetne djece, koji nisu zadobili povrede i tridesetčetverogodišnja žena koja je zadobila teške tjelesne povrede (lom noge) te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu Livno.
Ostali sportovi
Zvezdini igrači opljačkani u Zagrebu, otkriveni počinioci
Drugim vozilom, marke “volvo”, upravljao je dvadesetdvogodišnji muškarac iz Kaštel Sućurca, koji je zadobio teške tjelesne povrede te je takođe prevezen u Kantonalnu bolnicu Livno, piše Kliks.
U vozilu se nalazila žena iz Splita, koja nije zadobila povrede i jednogodišnje dijete iz Splita, koje je zadobilo teške tjelesne povrede te je hitno prevezeno u KBC Firule Split.
O događaju je informisana dežurna kantonalna tužiteljica, koja je ovlastila policijske službenike PP Kupres za obavljanje uviđaja.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu