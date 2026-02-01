Teška nesreća kod Kupresa: Među povrijeđenima i dijete

Na lokalnoj cesti koja vodi do Sportsko-rekreacijskog centra Čajuša - Adria Ski na području opštine Kupres u subotu oko 14.20 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.

Usaobraćajnoj nesreći sud‌jelovala su dva vozila. Motornim vozilom marke “audi” upravljao je tridesetšestogodišnji muškarac iz Širokog Brijega. U vozilu se nalazilo dvoje maloljetne d‌jece, koji nisu zadobili povrede i tridesetčetverogodišnja žena koja je zadobila teške tjelesne povrede (lom noge) te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu Livno.

Drugim vozilom, marke “volvo”, upravljao je dvadesetdvogodišnji muškarac iz Kaštel Sućurca, koji je zadobio teške tjelesne povrede te je takođe prevezen u Kantonalnu bolnicu Livno, piše Kliks.

U vozilu se nalazila žena iz Splita, koja nije zadobila povrede i jednogodišnje dijete iz Splita, koje je zadobilo teške tjelesne povrede te je hitno prevezeno u KBC Firule Split.

O događaju je informisana dežurna kantonalna tužiteljica, koja je ovlastila policijske službenike PP Kupres za obavljanje uviđaja.