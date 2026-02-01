Logo
Large banner

Teška nesreća kod Kupresa: Među povrijeđenima i dijete

Izvor:

Kliks

01.02.2026

12:05

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Na lokalnoj cesti koja vodi do Sportsko-rekreacijskog centra Čajuša - Adria Ski na području opštine Kupres u subotu oko 14.20 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.

Usaobraćajnoj nesreći sud‌jelovala su dva vozila. Motornim vozilom marke “audi” upravljao je tridesetšestogodišnji muškarac iz Širokog Brijega. U vozilu se nalazilo dvoje maloljetne d‌jece, koji nisu zadobili povrede i tridesetčetverogodišnja žena koja je zadobila teške tjelesne povrede (lom noge) te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Kantonalnu bolnicu Livno.

ilu-zagreb-hrvatska-28082025

Ostali sportovi

Zvezdini igrači opljačkani u Zagrebu, otkriveni počinioci

Drugim vozilom, marke “volvo”, upravljao je dvadesetdvogodišnji muškarac iz Kaštel Sućurca, koji je zadobio teške tjelesne povrede te je takođe prevezen u Kantonalnu bolnicu Livno, piše Kliks.

U vozilu se nalazila žena iz Splita, koja nije zadobila povrede i jednogodišnje dijete iz Splita, koje je zadobilo teške tjelesne povrede te je hitno prevezeno u KBC Firule Split.

O događaju je informisana dežurna kantonalna tužiteljica, koja je ovlastila policijske službenike PP Kupres za obavljanje uviđaja.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Kupres

Livno

povrijeđeno dijete

više povrijeđenih

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zagreb Hrvatska

Ostali sportovi

Zvezdini igrači opljačkani u Zagrebu, otkriveni počinioci

11 h

0
Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

Hronika

Oglasio se otac Danke Ilić i otkrio kako teče istraga

11 h

0
Кремљ: Руководство Европе неспособно да одговори на изазове пред собом

Svijet

Kremlj: Rukovodstvo Evrope nesposobno da odgovori na izazove pred sobom

12 h

0
Aутобус слетио с пута, има мртвих и повријеђених

Svijet

Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

12 h

0

Više iz rubrike

Огласио се отац Данке Илић и открио како тече истрага

Hronika

Oglasio se otac Danke Ilić i otkrio kako teče istraga

11 h

0
Пуцњава у Мостару, има рањених

Hronika

Pucnjava u Mostaru, ima ranjenih

15 h

0
Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу

Hronika

Krvava porodična drama: Isjekao majku po licu

15 h

0
Тешка несрећа у БиХ - више повријеђених

Hronika

Teška nesreća u BiH - više povrijeđenih

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner