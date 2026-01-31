Teška nesreća u BiH - više povrijeđenih

U poslijepodnevnim satima u sarajevskom naselju Bistrik došlo je do teške saobraćajne nesreće.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, do nesreće je došlo u 15:45.

"Učestvovala su dva vozila, a tri lica se nalaze na utvrđivanju stepena povreda", rekli su.

Za sada nema većih saobraćajnih gužvi na ovoj dionici, a više informacija će biti nakon utvrđivanja stepena povreda i obavljenog uviđaja.