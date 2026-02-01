Autobus sletio s puta, ima mrtvih i povrijeđenih

Najmanje osam ljudi je poginulo kada je autobus sletio sa puta u Antaliji, rekao je pokrajinski guverner Hulusi Sahin.

On je naveo da je 26 ljudi povrijeđeno, od kojih su pojedini u kritičnom stanju.

"Tlo je bilo vlažno, a u tom području je bila i magla. To nije mjesto za brzu vožnju, ali izgleda da je autobus praktično jurio", rekao je Sahin za TRT.

Novinska agencija DHA javila je da su neki putnici praktično izbačeni iz autobusa, koji je putovao tokom noći iz Tekirdaga na sjeverozapadu Turske.

Na snimcima državne televizije TRT vidi se vozilo prevrnuto na nasipu na auto-putu u Došemealtiju, okrugu sjeverozapadno od centra Antalije.

Antaliju, popularnu turističku destinaciju na Mediteranu, posljednjih dana je pogodila jaka kiša, podsjeća AP.