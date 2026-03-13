Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

Voda je osnovna potreba organizma, ali i jedna od navika koju najlakše zanemarujemo.

Osjećaj žeđi je već "kasni signal", jer tijelo mnogo ranije šalje suptilne poruke da mu nedostaje tečnost. Problem je što se ti signali često pogrešno tumače kao umor, stres ili glad.

Ovo su najčešći, činjenicama potkrepljeni znaci da ne unosimo dovoljno vode.

Česta glavobolja bez jasnog razloga

Blaga do umjerena dehidratacija može izazvati glavobolju jer dolazi do smanjenog protoka krvi i kiseonika ka mozgu. Ako se glavobolja povuče nakon jedne do dve čaše vode, uzrok je često upravo manjak tečnosti.

Umor i pad energije

Kada tijelu nedostaje voda, srce mora više da radi kako bi dopremilo kiseonik i hranljive materije do ćelija. Rezultat je osjećaj iscrpljenosti, čak i bez fizičkog napora.

Suva koža i ispucale usne

Koža je jedan od prvih organa koji reaguje na manjak tečnosti. Suvoća, zatezanje i perutanje često nisu znak "loše kože", već nedovoljne hidratacije iznutra.

Tamna boja urina

Jedan od najpouzdanijih pokazatelja hidratacije. Svjetložuta boja ukazuje na dobar unos tečnosti, dok tamnija nijansa signalizira da tijelu nedostaje voda.

Rjeđe mokrenje

Ako mokrite znatno rijeđe nego inače, organizam pokušava da zadrži što više tečnosti. To je jasan znak da unos vode nije dovoljan.

Suva usta i neprijatan zadah

Pljuvačka ima važnu ulogu u održavanju oralne higijene. Kada je njen protok smanjen zbog dehidratacije, češće se javljaju suvoća usta i loš zadah.

Osjećaj gladi ubrzo nakon obroka

Dehidratacija se često pogrešno tumači kao glad. Ako često imate potrebu za grickalicama, naročito između obroka, moguće je da vam zapravo nedostaje voda.

Problemi s koncentracijom i "magla u glavi"

Čak i blagi manjak tečnosti može uticati na kognitivne funkcije. Teže fokusiranje, sporije razmišljanje i osjećaj mentalne težine česti su simptomi nedovoljne hidratacije.

Vrtoglavica ili slabost pri ustajanju

Dehidratacija može izazvati pad krvnog pritiska, naročito pri naglom ustajanju, što dovodi do kratkotrajne vrtoglavice.

Koliko vode je zaista dovoljno?

Potrebe za vodom nisu iste za sve – zavise od tjelesne mase, fizičke aktivnosti, ishrane i temperature okoline. Umjesto strogih pravila, stručnjaci savetuju da se osluškuju signali tijela, prati boja urina i da se voda pije tokom cijelog dana, a ne tek kada se javi žeđ.

Ako prepoznajete više ovih znakova u svakodnevici, velika je vjerovatnoća da ne unosite dovoljno tečnosti. Dobra vijest je da se većina simptoma povlači brzo – često već za nekoliko dana – kada se unos vode poveća.

Ponekad je zaista dovoljna samo jedna čaša vode više.