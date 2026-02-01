Logo
Krvava porodična drama: Isjekao majku po licu

Izvor:

Telegraf

01.02.2026

07:52

Komentari:

0
Крвава породична драма: Исјекао мајку по лицу
Foto: Pixabay

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sopotu uhapsili su U. Z. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici nad svojom majkom.

Sumnja se da je on, nakon verbalnog sukoba, fizički nasrnuo na majku i nanio joj povrede nožem u predelu lica. Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon napada nastavio sa proijetnjama po život oštećene.

Povređijena žena je odmah po dolasku ekipe Hitne pomoći transportovana u Urgentni centar, gdje joj je pružena neophodna medicinska pomoć.

Радник

Svijet

"Turisti" iz BiH uhvaćeni da rade na crno

O incidentu je odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo, kao i Centar za socijalni rad. Tužilac je osumnjičenom odredio zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje, prenosi Telegraf.

Tagovi:

porodično nasilje

majka i sin

povrijeđena žena

Sopot

Komentari (0)
