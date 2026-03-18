Sprema se krivična prijava zbog blokade prelaza Gradiška

Advokatski tim razmatra mogućnost podnošenja krivične prijave protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Zijada Krnjića, koji blokira otvaranje graničnog prelaza Gradiška, saopšteno je iz Privredne komore Republike Srpske.

Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, rekao je da će upoznati javnost sa svim onom što su planirali.

"Naredne sedmice ćemo, najvjerovatnije, sa advokatskim timom imati kompletnu krivičnu prijavu. Upoznaćemo javnost sa svim onim što smo planirali", rekao je Račić.

Račić je istakao da je riječ o krivičnoj prijavi i zahtjevu za nadoknadu štete koju su pretrpjeli privrednici, a troškove snosi i BiH zbog neotvaranja tog prelaza.

Upravni odbor UIO BiH nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO kojima se omogućava početak rada na novoizgrađenom graničnom prelazu Gradiška, jer je protiv bio Zijad Krnjić, član Upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH.