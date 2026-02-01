Težak udes kod Mrkonjić Grada: Povrijeđeno pet osoba, svi prebačeni na UKC-a RS

U teškom saobraćajnom udesu kod Mrkonjić Grada povrijeđene su četiri osobe od čega su tri zbog težine povreda prebačene na Univerzitetski klinički centar (UKC) RS u Banjaluci.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, udes se dogodio na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar, u mjestu Baljvine kod Mrkonjić Grada.

"Udes se dogodio 31. januara oko 17.25 časova. U nezgodi su učestvovali mercedes kojim je upravljalo lice B.T iz Banjaluke i škoda kojim je upravljalo lice R.J. iz Bugojna", navode iz PU Mrkonjić Grad i dodaju:

U saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozač R.J. i saputnici A.J., D.J. i maloljetno lice svi iz Bugojna i vozač B.T. koji su upućeni na liječenje u Univerzitetsko klinički centar RS u Banjaluci".

Hronika Teška nesreća kod Kupresa: Među povrijeđenima i dijete

Kako dalje navode izvršeno je alkotestiranje vozača B.T. kod kojeg je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,54 g/kg.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.