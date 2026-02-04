Minić: Srpska na braniku svojih institucija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za zapadni Balkan Karen Pirs iznio stav da Republika Srpska stoji na braniku svojih institucija.

Minić je istakao da je tokom sastanka ukazao na problematiku koja postoji u BiH i koja onemogućava život.

Zdravlje Zašto osjećate bol iza očiju? Ovo su najčešći okidači

- To je pristrasnost, podržavanje samo jedne strane, neuklanjanje visokog predstavnika, koji urušava BiH - rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je ukazao i na činjenicu da je Dejtonski mirovni sporazum narušen, te da je potrebno vraćanje "na fabrička podešavanja".

- Republika Srpska treba neposredno i direktno da iznosi ne samo svoje stavove, već da ukaže na činjenice koje ruše mogućnost normalnog funkcionisanja unutar BiH - naglasio je premijer Srpske.

Minić je napomenuo da je predstavnike Velike Britanije upitao da li je moguće da se niko od stranih ambasada ne oglasi kada se srpska groblja i crkve u Federaciji BiH prenose na BiH i je li to "državna imovina".

Savjeti Farbanje radijatora postalo trend: Da li u crnoj boji griju bolje?

On je rekao da narodi u BiH ne mogu sjesti i razgovarati ako jedni imaju mentore i tutora, koji će im uvijek pomoći da bude ovijek onako oni kažu.

Minić je rekao da je Republika Srpska partner pod uslovom da je ravnopravana.

Prema njegovim riječima, sve što se tiče imovine riješeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom, na način da imovina na teritoriji Srpske pripada Republici Srpskoj, a FBiH imovina na prostoru tog entiteta.

Poručio je da Srpska ne blokira usvajanje budžeta institucija BiH za ovu godinu.

Društvo Ne zaboravite kišobran: Sutra pretežno oblačno sa kišom

- Nema potrebe za preuranjenim zaključcima. Kada je riječ o prijedlogu budžeta institucija BiH za ovu godinu i Fiskalnom savjetu, vjerujem da će sve biti riješeno predstojećeg ponedjeljka - rekao je novinarima Minić, komentarišući tvrdnju zamjenika ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhameda Hasanovića da Srpska blokira usvajanje ovog budžeta.

Komentarišući utrošak sredstava za marketing preduzeća u okviru "Elektroprivrede Republike Srpske", Minić kaže da će se o ovome razgovarati, jer nema potrebe za velikim trošenjem novca za reklame.