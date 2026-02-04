Logo
Large banner

Minić: Srpska na braniku svojih institucija

Izvor:

SRNA

04.02.2026

14:12

Komentari:

0
Минић: Српска на бранику својих институција
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom Velike Britanije za zapadni Balkan Karen Pirs iznio stav da Republika Srpska stoji na braniku svojih institucija.

Minić je istakao da je tokom sastanka ukazao na problematiku koja postoji u BiH i koja onemogućava život.

илу-главобоља-глава-29082025

Zdravlje

Zašto osjećate bol iza očiju? Ovo su najčešći okidači

- To je pristrasnost, podržavanje samo jedne strane, neuklanjanje visokog predstavnika, koji urušava BiH - rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je ukazao i na činjenicu da je Dejtonski mirovni sporazum narušen, te da je potrebno vraćanje "na fabrička podešavanja".

- Republika Srpska treba neposredno i direktno da iznosi ne samo svoje stavove, već da ukaže na činjenice koje ruše mogućnost normalnog funkcionisanja unutar BiH - naglasio je premijer Srpske.

Minić je napomenuo da je predstavnike Velike Britanije upitao da li je moguće da se niko od stranih ambasada ne oglasi kada se srpska groblja i crkve u Federaciji BiH prenose na BiH i je li to "državna imovina".

илу-радијатор-04022026

Savjeti

Farbanje radijatora postalo trend: Da li u crnoj boji griju bolje?

On je rekao da narodi u BiH ne mogu sjesti i razgovarati ako jedni imaju mentore i tutora, koji će im uvijek pomoći da bude ovijek onako oni kažu.

Minić je rekao da je Republika Srpska partner pod uslovom da je ravnopravana.

Prema njegovim riječima, sve što se tiče imovine riješeno je Dejtonskim mirovnim sporazumom, na način da imovina na teritoriji Srpske pripada Republici Srpskoj, a FBiH imovina na prostoru tog entiteta.

Poručio je da Srpska ne blokira usvajanje budžeta institucija BiH za ovu godinu.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Društvo

Ne zaboravite kišobran: Sutra pretežno oblačno sa kišom

- Nema potrebe za preuranjenim zaključcima. Kada je riječ o prijedlogu budžeta institucija BiH za ovu godinu i Fiskalnom savjetu, vjerujem da će sve biti riješeno predstojećeg ponedjeljka - rekao je novinarima Minić, komentarišući tvrdnju zamjenika ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhameda Hasanovića da Srpska blokira usvajanje ovog budžeta.

Komentarišući utrošak sredstava za marketing preduzeća u okviru "Elektroprivrede Republike Srpske", Minić kaže da će se o ovome razgovarati, jer nema potrebe za velikim trošenjem novca za reklame.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пронађено тијело мушкарца у каналу

Srbija

Pronađeno tijelo muškarca u kanalu

5 h

0
Буба Корели

Scena

Buba Koreli osuđen zbog utaje poreza, vratio dug od 115.642 KM

5 h

0
Огњен Орашанин ухапшен због фалсификовања љекарског налаза!

Hronika

Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

6 h

0
Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ

BiH

Košarac: Institucije hitno da odgovore na preknjižavanje imovine SPC u FBiH

6 h

0

Više iz rubrike

Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Republika Srpska

Minić: Karan već pobijedio na izborima, potvrda u nedjelju

6 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Računi Kosmosa nisu blokirani

6 h

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Republika Srpska

Selak: Pravosuđe BiH karakterišu zloupotrebe

6 h

0
Састанак

Republika Srpska

Vlada Srpske pokrenuće postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o zemljišnim knjigama FBiH

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner