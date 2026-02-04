Buba Koreli osuđen zbog utaje poreza, vratio dug od 115.642 KM

04.02.2026
Protiv Amara Hodžića (37) zvanog Buba iz Sarajeva, Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, te prihvatio sporazum o priznanju krivice.
"Optuženi se tereti da je u vremenskom periodu od 1.01.2017. do 31.03.2022. godine, kao poreski obveznik svjesno i s htijenjem, izbjegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji, ne dajući zahtijevane podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima", saopšteno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.
Kako dodaju, postupajući suprotno odredbama zakona, te izbjegavajući da izvrši uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na prilive novčanih sredstava uplaćenih iz inostranstva, optuženi je u navedenom vremenskom periodu stekao protivpravnu imovinsku korist i oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642,19 KM.
Time je počinio krivično djelo porezna utaja iz člana 273. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), u vezi sa članom 55. KZ F BiH.
"Optuženom je u cjelosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim djelom na način da je optuženi, Amar Hodžić, kao porezni obveznik, svoj glavni porezni dug nadoknadio u cjelosti prema Poreznoj upravi FBiH" saopšteno je iz Tužilaštva.
Inače, Amar Hodžić, poznat je kao Buba Koreli, bosanskohercegovački je reper, pjevač i producent, prenosi Avaz.
