Buba Koreli osuđen zbog utaje poreza, vratio dug od 115.642 KM

04.02.2026

13:49

Буба Корели
Foto: Instagram

Protiv Amara Hodžića (37) zvanog Buba iz Sarajeva, Posebni od‌jel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH potvrdio je optužnicu Posebnog od‌jela Federalnog tužilaštva FBiH, te prihvatio sporazum o priznanju krivice.

"Optuženi se tereti da je u vremenskom periodu od 1.01.2017. do 31.03.2022. godine, kao poreski obveznik svjesno i s htijenjem, izbjegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji, ne dajući zahtijevane podatke o svojim stečenim oporezivim prihodima", saopšteno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Kako dodaju, postupajući suprotno odredbama zakona, te izbjegavajući da izvrši uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na prilive novčanih sredstava uplaćenih iz inostranstva, optuženi je u navedenom vremenskom periodu stekao protivpravnu imovinsku korist i oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642,19 KM.

Огњен Орашанин

Hronika

Ognjen Orašanin uhapšen zbog falsifikovanja ljekarskog nalaza!

Time je počinio krivično d‌jelo porezna utaja iz člana 273. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), u vezi sa članom 55. KZ F BiH.

"Optuženom je u cjelosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim d‌jelom na način da je optuženi, Amar Hodžić, kao porezni obveznik, svoj glavni porezni dug nadoknadio u cjelosti prema Poreznoj upravi FBiH" saopšteno je iz Tužilaštva.

Inače, Amar Hodžić, poznat je kao Buba Koreli, bosanskohercegovački je reper, pjevač i producent, prenosi Avaz.

Buba Koreli

utaja poreza

