Kamera zabilježila trenutak kada dvojica muškaraca bacaju bombu na kuću Zdravka Čolića

Izvor:

Telegraf

04.02.2026

11:07

Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Foto: Screenshot

Elitno naselje Dedinje juče je bilo poprište dramatičnog incidenta koji je samo srećom prošao bez ljudskih žrtava.

Kako nezvanično saznaje Telegraf, policija već posjeduje video-materijal na kojem se vidi kako dvojica napadača prilaze ogradi i aktiviraju eksplozivnu napravu.

Полиција ФБиХ

Hronika

Oduzeta dva automobila, vozači imaju više od 28.000 KM neplaćenih kazni

„Kašikaru“ bacili direktno ka ulaznim vratima

„Kašikaru“ su dvojica maskiranih muškaraca bacila direktno ka ulaznim vratima, a bomba je, prema nezvaničnim informacijama.

Iako u trenutku napada niko nije povrijeđen, materijalna šteta na imanju je velika. Geleri su zahvatili sve u radijusu od nekoliko metara. Fasada oko ulaznih vrata je uništena, a od siline udara popucali su prozori i oštećena je masivna ulazna kapija. Geleri su oštetili i automobile.

Od eksplozivne naprave popucala su stakla na garaži Adisa Gojaka kao i prozori na drugom spratu kuće. Manju štetu pretrpjela je još jedna kuća na kojoj su popucali prozori.

илу-коса-18092025

Savjeti

Dermatolozi potvrdili: Ovo je najveća greška zbog koje se kosa brzo masti zimi

Inspektori kriminalističke policije i tužilaštvo trenutno rade na identifikaciji lica sa snimka. Provjeravaju se i bazne stanice mobilne telefonije, kao i ostale kamere u okolini kako bi se utvrdilo da li su napadači imali saučesnike koji su ih čekali u automobilu.

Ovaj nezapamćeni napad na jednu od najvećih zvijezda regiona podigao je na noge sve bezbjednosne službe, a motiv za sada ostaje nepoznat.

O incidentu se oglasio Zdravko Čolić

O incidentu se oglasio i pjevač, rekavši za "Unu" da u trenutku incidenta nije bio u Beogradu.

силовање-насиље над женама

Hronika

Čedomir pretukao Draganu, pa joj sipao kiselinu u grlo: Porodica i dalje ne nalazi mir

- Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro - rekao je on, pa dodao:

Tokom istrage utvrdiće se da li Čolić bio meta kao i koji je motiv, a juče su se pojavile informacije da su bombaši možda i "pogriješili". Policija će obaviti razgovor sa Čolićem kada se vrati iz inostranstva.

Zdravko Čolić

pjevač

bačena bomba

