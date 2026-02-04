Kamera zabilježila trenutak kada dvojica muškaraca bacaju bombu na kuću Zdravka Čolića

Izvor:
Elitno naselje Dedinje juče je bilo poprište dramatičnog incidenta koji je samo srećom prošao bez ljudskih žrtava.
Kako nezvanično saznaje Telegraf, policija već posjeduje video-materijal na kojem se vidi kako dvojica napadača prilaze ogradi i aktiviraju eksplozivnu napravu.
„Kašikaru“ su dvojica maskiranih muškaraca bacila direktno ka ulaznim vratima, a bomba je, prema nezvaničnim informacijama.
Iako u trenutku napada niko nije povrijeđen, materijalna šteta na imanju je velika. Geleri su zahvatili sve u radijusu od nekoliko metara. Fasada oko ulaznih vrata je uništena, a od siline udara popucali su prozori i oštećena je masivna ulazna kapija. Geleri su oštetili i automobile.
Od eksplozivne naprave popucala su stakla na garaži Adisa Gojaka kao i prozori na drugom spratu kuće. Manju štetu pretrpjela je još jedna kuća na kojoj su popucali prozori.
Inspektori kriminalističke policije i tužilaštvo trenutno rade na identifikaciji lica sa snimka. Provjeravaju se i bazne stanice mobilne telefonije, kao i ostale kamere u okolini kako bi se utvrdilo da li su napadači imali saučesnike koji su ih čekali u automobilu.
Ovaj nezapamćeni napad na jednu od najvećih zvijezda regiona podigao je na noge sve bezbjednosne službe, a motiv za sada ostaje nepoznat.
O incidentu se oglasio i pjevač, rekavši za "Unu" da u trenutku incidenta nije bio u Beogradu.
- Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro - rekao je on, pa dodao:
Tokom istrage utvrdiće se da li Čolić bio meta kao i koji je motiv, a juče su se pojavile informacije da su bombaši možda i "pogriješili". Policija će obaviti razgovor sa Čolićem kada se vrati iz inostranstva.
