Дерматолози потврдили: Ово је највећа грешка због које се коса брзо масти зими

04.02.2026

10:54

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Масна коса зими? Дерматолози упозоравају да једна свакодневна грешка при прању косе убрзава машћење. Сазнајте како правилно прати косу, које производе користити и како продужити свјежину фризуре.

Зими многи примијете исти проблем: коса изгледа тешко, спљоштено и масно већ дан након прања. Иако кривимо капу, гријање и влагу, дерматолози истичу да узрок често није у времену – него у рутини прања. Тачније, у једној уобичајеној грешци због које власиште производи још више себума.

Највећа грешка због које се коса брзо масти зими

Према искуству дерматолога и пракси у третирању масног власишта, највећа грешка коју правимо зими је прање косе претоплом водом и агресивно рибање власишта.

Хајди Клум

Сцена

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Топла вода и интензивно трљање уклањају природни заштитни слој с коже главе. А власиште то доживљава као “аларм” и одговара појачаном производњом себума – како би се заштитило од исушивања. Зими је тај ефекат још израженији јер је зрак сух, а кожа осјетљивија.

Зашто је зими стање горе?

Многи се суочавају са масним тјеменом зими, па иако најчешће кривимо капу, прави узрок је често у промјенама које се дешавају на власишту. Гријање и сух зрак исушују кожу главе, а дерматолози објашњавају да се власиште тада покушава заштитити – појачаном производњом себума. Резултат је маснији коријен и коса без волумена.

Уз то, капе и шалови стварају додатну топлину и трење око тјемена, па коса још брже “пада”. Зими косу рјеђе провјетравамо, више времена проводимо у затвореном, а статички електрицитет нас тјера да је чешће додирујемо и поправљамо. Сваки тај додир преноси масноћу и нечистоће на коријен, што додатно убрзава машћење.

Како ријешити проблем: најбоља дерматолошка рутина

Код масне косе зими рјешење није у јачем прању, већ у правилнијој њези. Зато је млака вода најбољи избор, док завршно испирање хладнијом може помоћи да коса изгледа сјајније и свјежије.

Одличан трик је и двоструко шампонирање – прво прање уклања нечистоће, друго чисти власиште, али уз њежну масажу врховима прстију, без ноктију и рибања. Регенератор и маске требају остати само на дужини и врховима, јер наношење на коријен готово увијек убрзава машћење.

Сухи шампон је користан повремено, али претјеривање може оптеретити власиште. Најбољи ефекат дају шампони који балансирају кожу главе, посебно они са ниацинамидом, цинк ПЦА, пантенолом или салицилном киселином.

