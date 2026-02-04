Logo
Large banner

Ових 6 раса паса које ћете уништити ако их оставите саме

Извор:

Информер

04.02.2026

09:16

Коментари:

0
Ових 6 раса паса које ћете уништити ако их оставите саме
Фото: Unsplash

Пси не подносе лако раздвојеност од својих власника и могу чак доживјети прави облик депресије због усамљености, а посебно се истиче шест раса.

Наравно, сваки пас је различит. Неки боље подносе самоћу, али ниједна раса не воли да буде сама дуже вријеме. Зато је важно добро размислити прије него што одлучите да у дом уведете пса, имајући у виду и његове емоционалне потребе.

Ветеринари истичу шест раса највише пате када остану саме.

Чивава

Мала, али врло енергична, чивава је пас који воли сталну пажњу. Власници је често третирају као своје "дијете", а она ужива у заједничким шетњама и мажењу.

Међутим, када остане сама на дужи период, анксиозност може да се претвори у агресивно или деструктивно понашање.

Пудла

Позната је по пријатељском и приврженом карактеру. Пудле се снажно везују за своје власнике и уживају у сваком тренутку проведеном с њима. Ипак, њихова дубока приврженост може постати проблем ако остану саме, лако развијају анксиозност одвајања.

Када су предуго без друштва, могу показивати деструктивно понашање и направити праву "пометњу" у дому, иако то никада не раде из лоше намјере.

Бишон

Овај паперјасти малишан познат је по свом нежном и приврженом карактеру. Бишони жуде за пажњом својих власника и уживају у сваком тренутку проведеном заједно.

Крст

Бања Лука

У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

Када остану сами на дужи период, лако могу развити анксиозност, што се понекад испољава кроз нервозно или деструктивно понашање.

Малтезер

Мали, али шармантан малтезер често се третира као право "породично дијете" и брзо се навикава да буде у центру пажње. Због тога тешко подноси самоћу - може постати тужан, огорчен, па чак и љубоморан ако га оставите саме на дужи период.

Његова потреба за блискошћу и интеракцијом чини га идеалним сапутником за оне који му могу пружити много пажње.

Француски булдог

Овај мали, симпатични пас више ужива у мажењу и блискости са власником него у великим физичким активностима. Француски булдог је изразито везан за људско друштво и може показивати љубомору када пажња власника није усмјерена на њега.

Самоћа му је изузетно тешка, он једноставно не воли да буде сам и најбоље функционише у дому где је стално окружен пажњом и љубављу.

Померанац

Помјеранци су мали, живахни пси који изузетно тешко подносе самоћу. Ако постоји нешто што мрзе више од купања, то је бити остављен сам.

Они се снажно вежу за своје власнике, а када морају да проведу вријеме сами или са непознатом особом која их чува, могу постати анксиозни, нервозни, па чак и показивати агресивно понашање, преноси Информер.

Подијели:

Тагови:

pas

samoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

Бања Лука

У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

1 ч

0
Хладан туш за хиљаде грађана: Остају без новца

Регион

Хладан туш за хиљаде грађана: Остају без новца

1 ч

0
Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

Занимљивости

Да ли је то убједљиво најгори хороскопски знак?

1 ч

0
Орезивање воћке

Савјети

Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

1 ч

0

Више из рубрике

Орезивање воћке

Савјети

Фебруар је кључан мјесец за припрему баште: Ево како правилно орезати биљке

1 ч

0
Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Савјети

Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

2 ч

0
Многи људи стављају уље у воду када кувају тјестенину, ево зашто је то погрешно

Савјети

Многи људи стављају уље у воду када кувају тјестенину, ево зашто је то погрешно

16 ч

0
Провјерите пасоше: Овај детаљ вам може направити огромне проблеме

Савјети

Провјерите пасоше: Овај детаљ вам може направити огромне проблеме

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

10

45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем

10

45

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

10

43

Беба примљена с температуром, љекари открили 500 убода

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner