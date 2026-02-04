Mask prvi čovjek sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

Izvor:
Američki biznismen Ilon Mask postao je prvi čovjek u istoriji sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara, nakon što je njegova vazdušno-kosmička kompanija "Spejs eks" kupila kompaniju "Eks-Ej-Aj", javlja magazin "Forbs".
U izvještaju se navodi da je sporazum o kupovini odmah uvećao Maskovo bogatstvo za 84 milijarde evra.
Prema pisanju "Forbsa", ukupno bogatstvo Ilona Maska sada je 852 milijarde dolara.
"Forbs" je u decembru prošle godine objavio da je Mask prvi čovjek čije je bogatstvo premašilo 700 milijardi evra.
