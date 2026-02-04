Logo
Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

Izvor:

Tanjug

04.02.2026

10:45

Ученица осмог разреда запалила учионицу, дјецу тукла чекићем
Foto: Unsplash

U Krasnojarsku, u Rusiji, učenica osmog razreda naoružana čekićem podmetnula je požar u školi i napala druge učenike, a u incidentu ima povrijeđenih osoba, objavili su ruski mediji.

Učenica je bacila zapaljenu krpu u školsku učionicu u Krasnojarsku, a zatim udarila nekoliko učenika predmetom sličnim čekiću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi agencija RIA Novosti.

Гори штала на подручју Зубаца

Hronika

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

Petoro djece i jedan nastavnik povrijeđeni su u napadu u školi u Krasnojarsku, javio je izvor, prenosi agencija TASS.

Prema ovom izvoru, oni nisu u životnoj opasnosti.

Učenica osmog razreda čiji su postupci izazvali nesreću u školi u Krasnojarsku je pritvorena i njome se bave istražioci , saopštila je Glavna istražna uprava ruskog Istražnog komiteta, prenosi agencija RIA Novosti.

Tagovi:

Rusija

Škola

učenica

