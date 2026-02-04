Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

Izvor:
Tanjug
04.02.2026
10:45
U Krasnojarsku, u Rusiji, učenica osmog razreda naoružana čekićem podmetnula je požar u školi i napala druge učenike, a u incidentu ima povrijeđenih osoba, objavili su ruski mediji.
Učenica je bacila zapaljenu krpu u školsku učionicu u Krasnojarsku, a zatim udarila nekoliko učenika predmetom sličnim čekiću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi agencija RIA Novosti.
Petoro djece i jedan nastavnik povrijeđeni su u napadu u školi u Krasnojarsku, javio je izvor, prenosi agencija TASS.
Prema ovom izvoru, oni nisu u životnoj opasnosti.
Učenica osmog razreda čiji su postupci izazvali nesreću u školi u Krasnojarsku je pritvorena i njome se bave istražioci , saopštila je Glavna istražna uprava ruskog Istražnog komiteta, prenosi agencija RIA Novosti.
