Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

Jutarnji.hr

04.02.2026

10:13

Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца
Četvoro djece iz američke savezne države Utah napokon je na putu kući nakon dramatične međunarodne potrage koja je završila u Hrvatskoj. Njihova majka, 35-godišnja Elešija En Sejmur, uhapšena je u Dubrovniku pod sumnjom za kršenje prava djeteta nakon što je djecu u decembru odvela u Evropu, bježeći od "smaka svijeta".

Sve je počelo 30. novembra, kada je Elešija, prema tvrdnjama istražilaca, krivotvorila dokumente i s djecom pobjegla iz Salt Lejk Sitija. Njen bivši suprug Kendal Sejmur i otac najmlađeg djeteta nisu imali pojma gdje su nestali sve dok policija u njenom praznom stanu nije pronašla bilježnicu s uputama za uništavanje mobilnih i dokumenata.

policija rs

Hronika

Žestok udes u centru Banjaluke: Prednji dio auta smrskan

Motiv je bio bizaran. Elešija je vjerovala da dolazi smak svijeta. Na svom TikTok profilu objavljivala je vizije o elektromagnetskim napadima i tvrdila: "Gospodin pokušava poručiti ljudima da će ovo biti hladna zima, spremite zalihe." Čak je i bivšem partneru poslala poruku da je u Francuskoj, dok je zapravo s djecom boravila na Korčuli, a potom u Dubrovniku kod druge Amerikanke koja je dijelila njezina uvjerenja.

"Proguglaj me"

Ključni preokret dogodio se u Dubrovniku zahvaljujući dječjoj snalažljivosti. Dok su boravili kod jedne porodice, jedno od njene djece reklo je sinu domaćina: "Hej, proguglaj moje ime, naći ćeš ga." Dječak je to učinio, otkrio da su djeca na svim svjetskim potjernicama i tako je policija saznala njihovu tačnu lokaciju.

Hapšenje je pokrenulo složenu pravnu proceduru. Iako je otac Kendal Sejmur odmah stigao u Hrvatsku s dokumentacijom FBI-ja,zakoni Hrvatske zahtijevali dodatne provjere. "Takva provjera je standardni postupak i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite djeteta", pojasnili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dok su djeca smjela viđati oca tek dva sata dnevno.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu ponovio beskompromisni zahtjev za razoružavanje Hamasa

Danas, nakon što su sve provjere završene i pasoši vraćeni, djeca su napokon napustila Hrvatsku. Kendal je javno zahvalio donatorima koji su prikupili više od 57 hiljada dolara za troškove puta i pravne bitke. "Uspjeli smo, vodimo djecu kući! Bez vaše pomoći i nevjerovatne mreže prijatelja, ovo ne bi bilo moguće", poručio je otac. U znak zahvalnosti, porodica je kupila potrepštine za djecu koja su ostala u domu Maslina, ističući da su njihovi mališani tamo bili tretirani s velikom pažnjom.

Dok se djeca vraćaju normalnom životu u Utahu, njihova majka Elešija ostaje u hrvatskom pritvoru. Čeka je odluka o izručenju SAD-u, gdje je optužena za ometanje starateljstva i odvođenje djece iz države, što se smatra teškim kaznenim djelom.

