Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

Četvoro djece iz američke savezne države Utah napokon je na putu kući nakon dramatične međunarodne potrage koja je završila u Hrvatskoj. Njihova majka, 35-godišnja Elešija En Sejmur, uhapšena je u Dubrovniku pod sumnjom za kršenje prava djeteta nakon što je djecu u decembru odvela u Evropu, bježeći od "smaka svijeta".

Sve je počelo 30. novembra, kada je Elešija, prema tvrdnjama istražilaca, krivotvorila dokumente i s djecom pobjegla iz Salt Lejk Sitija. Njen bivši suprug Kendal Sejmur i otac najmlađeg djeteta nisu imali pojma gdje su nestali sve dok policija u njenom praznom stanu nije pronašla bilježnicu s uputama za uništavanje mobilnih i dokumenata.

Motiv je bio bizaran. Elešija je vjerovala da dolazi smak svijeta. Na svom TikTok profilu objavljivala je vizije o elektromagnetskim napadima i tvrdila: "Gospodin pokušava poručiti ljudima da će ovo biti hladna zima, spremite zalihe." Čak je i bivšem partneru poslala poruku da je u Francuskoj, dok je zapravo s djecom boravila na Korčuli, a potom u Dubrovniku kod druge Amerikanke koja je dijelila njezina uvjerenja.

"Proguglaj me"

Ključni preokret dogodio se u Dubrovniku zahvaljujući dječjoj snalažljivosti. Dok su boravili kod jedne porodice, jedno od njene djece reklo je sinu domaćina: "Hej, proguglaj moje ime, naći ćeš ga." Dječak je to učinio, otkrio da su djeca na svim svjetskim potjernicama i tako je policija saznala njihovu tačnu lokaciju.

Hapšenje je pokrenulo složenu pravnu proceduru. Iako je otac Kendal Sejmur odmah stigao u Hrvatsku s dokumentacijom FBI-ja,zakoni Hrvatske zahtijevali dodatne provjere. "Takva provjera je standardni postupak i služi osiguravanju kontinuiteta zaštite djeteta", pojasnili su iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dok su djeca smjela viđati oca tek dva sata dnevno.

Danas, nakon što su sve provjere završene i pasoši vraćeni, djeca su napokon napustila Hrvatsku. Kendal je javno zahvalio donatorima koji su prikupili više od 57 hiljada dolara za troškove puta i pravne bitke. "Uspjeli smo, vodimo djecu kući! Bez vaše pomoći i nevjerovatne mreže prijatelja, ovo ne bi bilo moguće", poručio je otac. U znak zahvalnosti, porodica je kupila potrepštine za djecu koja su ostala u domu Maslina, ističući da su njihovi mališani tamo bili tretirani s velikom pažnjom.

Dok se djeca vraćaju normalnom životu u Utahu, njihova majka Elešija ostaje u hrvatskom pritvoru. Čeka je odluka o izručenju SAD-u, gdje je optužena za ometanje starateljstva i odvođenje djece iz države, što se smatra teškim kaznenim djelom.