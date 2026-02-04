Netanjahu ponovio beskompromisni zahtjev za razoružavanje Hamasa

04.02.2026
10:06
Komentari:0
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je beskompromisni zahtjev za razoružavanje Hamasa i demilitarizaciju Pojasa Gaze tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom SAD za mirovne misije Stivenom Vitkofom, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera.
U saopštenju se navodi da su Netanjahu i Vitkof u Jerusalimu razgovarali o sprovođenju mirovnog procesa u Gazi i odnosima sa Iranom.
Tokom razgovora, Netanjahu je upoznao američkog ambasadora u Izraelu Majkla Hakabija sa teškim kršenjima pravila rata u Pojasu Gaze, odnosno dostavljanju oružja Hamasu u vrećama Agencije UN za pomoć palestinskim izbjeglicama /UNRVA/.
"Uoči odlaska izaslanika Vitkofa na sastanak sa predstavnikom Irana, premijer je razjasnio svoj stav da je Iran u više navrata dokazao da se na njegova obećanja ne može osloniti", saopšteno je iz kabineta.
Posjeta Vitkofa Izraelu dolazi u trenutku pojačanih tenzija sa Iranom.
Prema ranijim podacima, Vitkof je u petak, 6. februara, trebalo da se sastane sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem radi razgovora o mogućem nuklearnom sporazumu.
Međutim, TASS prenosi da se sastanak zvanično još ne nalazi na dnevnom redu.
