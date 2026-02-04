U ova tri znaka rađaju se najveće ljenčine

Dok neki znakovi ne mogu mirovati ni trenutka i uvijek traže nove obaveze, drugi biraju mir, udobnost i najmanji mogući napor. Neki će posao prepustiti drugima bez imalo griže savjesti, neki će se nadati da će se problemi riješiti sami od sebe, a neki jednostavno ne vide smisao u pretjeranoj žurbi.

Astrologija otkriva koji znakovi zodijaka najčešće nose etiketu - ljenčine.

Bik

Bikovi obožavaju uživanje, stabilnost i poznatu rutinu. Ako biraju između posla i udobnog kauča, često će pobijediti kauč. Iako znaju biti uporni kad je potrebno, neće se pretrgnuti osim ako to ne vodi nekom ličnom zadovoljstvu, prenosi Indeks.hr

Ribe

Ribe su vječni sanjari. Svijet konkretnih zadataka i rokova nije njihovo prirodno okruženje. Češće ih se može zateći kako razmišljaju, maštaju ili analiziraju osjećaje, nego kako obavljaju nešto konkretno. Za njih je bijeg od stvarnosti često prioritet.

Vaga

Vage vole mir, estetiku i sklad, ali ne i naporan rad. Ako postoji netko ko će obaviti posao umjesto njih - sjajno. Rado će prepustiti inicijativu drugima i zadržati ulogu posmatrača, a često će pronaći elegantan način da se izvuku iz obaveza.