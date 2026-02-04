Brat i sestra upali u hladan potok, nije im bilo pomoći

Ogromna tragedija potresla je rumunski okrug Sibiu, gdje je dvoje djece, uzrasta šest i devet godina, izgubilo život nakon što su upala u ledeni potok u mestu Čirpar. Uprkos brzoj reakciji mještana i pokušajima reanimacije, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt oba djeteta.

Tragedija se dogodila u popodnevnim časovima, kada je na broj za hitne slučajeve 112 upućen poziv koji je najavio dramatičan događaj. Prema prvim informacijama, djevojčica i njen devetogodišnji brat igrali su se u dvorištu porodične kuće, zajedno sa svojom mlađom braćom. U jednom trenutku, ne rekavši ništa roditeljima, otišli su do obližnjeg potoka.

Uzbunu je podigao trogodišnji brat djece, koji je počeo da viče i plače kada je vidio šta se dogodilo. Njegov vrisak čuo je komšija, koji je odmah pozvao pomoć.

Prema navodima roditelja, djeca su se u trenutku nesreće nalazila pod njihovim nadzorom, ali je bilo dovoljno svega nekoliko minuta nepažnje da se tragedija dogodi.

"Djeca su se igrala napolju. Unijela sam drva u kuću da skuvam hranu za djecu", ispričala je neutješna majka.

Otac je naveo da ih je majka samo kratko ostavila same.

"Ovaj posao nije trajao duže od 10 do 20 minuta. Kada sam došao da donesem drva, djeca su već bila u kući", rekao je on.

Svijet Majka koja je sa djecom pobjegla od smaka svijeta u završila pritvoru: Poznato gdje su djeca

Prema riječima majke, kasnije je od najmlađeg djeteta saznala da su djevojčica i dječak otišli do potoka kako bi sakupili grane. Ne shvatajući opasnost, stali su na komad plutajućeg leda koji je popustio pod njihovom težinom, nakon čega su upali u ledenu vodu.

Prije dolaska spasilačkih ekipa, ujak dece je bez oklevanja skočio u potok i uspio da izvuče djevojčicu. Odmah joj je pružio prvu pomoć.

"Uzeo sam dijete, spustio sam je na zemlju i dao veštačko disanje. Unio sam je u kuću, radio sam masažu srca. Njeno srce je još kratko kucalo", ispričao je ujak.

Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, ali su pokušaji reanimacije bili bezuspješni. Djevojčica je umrla ljekaru na rukama.

"Djevojčica je pronađena u kardiorespiratornom zastoju. Ljekari su pokušali da je reanimiraju, ali nije reagovala. Ljekar je nažalost mogao samo da konstatuje smrt djeteta", saopšteno je iz Hitne pomoći.

Ronilačke ekipe su odmah započele potragu za dječakom (9), koji je nestao u vodi. Potraga je trajala gotovo dva sata, nakon čega je dječak pronađen. Nažalost, i on je izvučen bez ikakvih znakova života.

Tijela oba deteta preuzelo je Odjeljenje za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena obdukcija. Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Hronika Žestok udes u centru Banjaluke: Prednji dio auta smrskan

Komšije porodice su u šoku zbog tragedije koja je zadesila njihovo mjesto.

"Ne daj Bože nikome ovakvu nesreću, jer svi imamo djecu. Ne znamo šta se tačno dogodilo, da li je u pitanju nemar, to će utvrditi nadležni", rekli su mještani, prenosi Telegraf.