Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

04.02.2026
10:06
Коментари:0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху поновио је бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса и демилитаризацију Појаса Газе током састанка са специјалним изаслаником САД за мировне мисије Стивеном Виткофом, саопштено је из кабинета израелског премијера.
У саопштењу се наводи да су Нетањаху и Виткоф у Јерусалиму разговарали о спровођењу мировног процеса у Гази и односима са Ираном.
Током разговора, Нетанјаху је упознао америчког амбасадора у Израелу Мајкла Хакабија са тешким кршењима правила рата у Појасу Газе, односно достављању оружја Хамасу у врећама Агенције УН за помоћ палестинским избјеглицама /УНРВА/.
"Уочи одласка изасланика Виткофа на састанак са представником Ирана, премијер је разјаснио свој став да је Иран у више наврата доказао да се на његова обећања не може ослонити", саопштено је из кабинета.
Друштво
Путујете преко границе и имате чоколаду: У овом случају ће вам присјести
Посјета Виткофа Израелу долази у тренутку појачаних тензија са Ираном.
Према ранијим подацима, Виткоф је у петак, 6. фебруара, требало да се састане са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем ради разговора о могућем нуклеарном споразуму.
Међутим, ТАСС преноси да се састанак званично још не налази на дневном реду.
Најновије
Најчитаније
10
55
10
54
10
51
10
51
10
51
Тренутно на програму