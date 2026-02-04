Logo
Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

04.02.2026

10:06

Коментари:

0
Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса
Фото: Танјуг/АП

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху поновио је бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса и демилитаризацију Појаса Газе током састанка са специјалним изаслаником САД за мировне мисије Стивеном Виткофом, саопштено је из кабинета израелског премијера.

У саопштењу се наводи да су Нетањаху и Виткоф у Јерусалиму разговарали о спровођењу мировног процеса у Гази и односима са Ираном.

Током разговора, Нетанјаху је упознао америчког амбасадора у Израелу Мајкла Хакабија са тешким кршењима правила рата у Појасу Газе, односно достављању оружја Хамасу у врећама Агенције УН за помоћ палестинским избјеглицама /УНРВА/.

"Уочи одласка изасланика Виткофа на састанак са представником Ирана, премијер је разјаснио свој став да је Иран у више наврата доказао да се на његова обећања не може ослонити", саопштено је из кабинета.

Посјета Виткофа Израелу долази у тренутку појачаних тензија са Ираном.

Према ранијим подацима, Виткоф је у петак, 6. фебруара, требало да се састане са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем ради разговора о могућем нуклеарном споразуму.

Међутим, ТАСС преноси да се састанак званично још не налази на дневном реду.

Тагови:

Бењамин Нетанјаху

Хамас

Израел

Коментари (0)
