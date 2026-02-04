Logo
Large banner

Košarac: Institucije hitno da odgovore na preknjižavanje imovine SPC u FBiH

Izvor:

SRNA

04.02.2026

13:43

Komentari:

0
Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ
Foto: Srna

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac zatražio je od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da preduzme sve neophodne aktivnosti na sprečavanju otimanja i zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Federaciji BiH.

U dopisu ministru za ljudska prava i izbjeglice Sevlidu Hurtiću Košarac podsjeća da u proteklom periodu svjedočimo alarmantnom problemu nezakonitog i samoinicijativnog knjiženja imovine SPC na "državu BiH" od strane pojedinih opštinskih sudova u FBiH.

венецуела

Svijet

Amerika vratila Venecueli pola milijarde

- Osim što je riječ o neustavnim i nezakonitim aktivnostima, slučajevi preknjižavanja grobalja, kapela i hramova SPC u FBiH predstavljaju grubi pokušaj prekrajanja istorije i brisanja identiteta srpskog naroda u Federaciji. To je apsolutno neprihvatljiva i nedopustiva praksa, sa kojom se odmah mora prestati - istakao je Košarac.

On je naglasio da otimanje imovine SPC, kao i učestali napadi na srpske povratnike i njihovu imovinu u FBiH, te ugrožavanje njihovih prava i sloboda, zahtijevaju hitan i adekvatan odgovor nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima.

Marija Zaharova

Svijet

Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

- S tim u vezi, insistiram i zahtijevam od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da, poštujući ustavne nadležnosti i nadležnosti Ministarstva, u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i Osnovnim ugovorom između BiH i SPC, preduzme sve neophodne aktivnosti na sprečavanju otimanja i zaštiti imovine SPC u FBiH - poručio je Košarac.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор сцена: Kамион миксер слетио са моста

Hronika

Horor scena: Kamion mikser sletio sa mosta

6 h

0
Данас пресуда осумњиченом за покушај убиства Трампа

Svijet

Danas presuda osumnjičenom za pokušaj ubistva Trampa

6 h

0
Осамнаестогодишњак ухапшен због убиства младића (20): Око кампуса кордон полиције

Svijet

Osamnaestogodišnjak uhapšen zbog ubistva mladića (20): Oko kampusa kordon policije

6 h

0
Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Republika Srpska

Minić: Karan već pobijedio na izborima, potvrda u nedjelju

6 h

1

Više iz rubrike

Кошарац: Токсична политика бошњачке званичнике довела до потпуне међународне изолације

BiH

Košarac: Toksična politika bošnjačke zvaničnike dovela do potpune međunarodne izolacije

10 h

0
Цвијановић са Делани о економској сарадњи и актуелним политичким темама у БиХ и регији

BiH

Cvijanović sa Delani o ekonomskoj saradnji i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji

22 h

0
Мeђународни мировни уговор не може да се укида

BiH

Međunarodni mirovni ugovor ne može da se ukida

1 d

0
Цвијановић са сенатором Џонсоном: Економска сарадња треба дати нову димензију

BiH

Cvijanović sa senatorom Džonsonom: Ekonomska saradnja treba dati novu dimenziju

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner