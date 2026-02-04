Košarac: Institucije hitno da odgovore na preknjižavanje imovine SPC u FBiH

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac zatražio je od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da preduzme sve neophodne aktivnosti na sprečavanju otimanja i zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve /SPC/ u Federaciji BiH.

U dopisu ministru za ljudska prava i izbjeglice Sevlidu Hurtiću Košarac podsjeća da u proteklom periodu svjedočimo alarmantnom problemu nezakonitog i samoinicijativnog knjiženja imovine SPC na "državu BiH" od strane pojedinih opštinskih sudova u FBiH.

- Osim što je riječ o neustavnim i nezakonitim aktivnostima, slučajevi preknjižavanja grobalja, kapela i hramova SPC u FBiH predstavljaju grubi pokušaj prekrajanja istorije i brisanja identiteta srpskog naroda u Federaciji. To je apsolutno neprihvatljiva i nedopustiva praksa, sa kojom se odmah mora prestati - istakao je Košarac.

On je naglasio da otimanje imovine SPC, kao i učestali napadi na srpske povratnike i njihovu imovinu u FBiH, te ugrožavanje njihovih prava i sloboda, zahtijevaju hitan i adekvatan odgovor nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima.

- S tim u vezi, insistiram i zahtijevam od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da, poštujući ustavne nadležnosti i nadležnosti Ministarstva, u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH i Osnovnim ugovorom između BiH i SPC, preduzme sve neophodne aktivnosti na sprečavanju otimanja i zaštiti imovine SPC u FBiH - poručio je Košarac.