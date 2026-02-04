Košarac: Toksična politika bošnjačke zvaničnike dovela do potpune međunarodne izolacije

Toksična politika bošnjačkih zvaničnika dovela ih je do potpune međunarodne izolacije, ocijenio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Trojci ne preostaje ništa drugo nego da prati medije i društvene mreže i da gleda kako Srpska gradi međunarodni suverenitet", naveo je Košarac na društvenoj mreži "Iks".

Košarac je poručio da predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u Sjedinjenim Američkim Državama rade ozbiljan posao za Republiku Srpsku.