Međunarodni mirovni ugovor ne može da se ukida

Godinama iz Federacije stižu poruke da Republika Srpska urušava Dejton. Mijenjaju se vremena, pa tako i za taj narativ, čini se, više nema mjesta. Prošlo je vrijeme kada su Srbi predstavljani kao remetilački faktor, poruka je Miroslava Vujičića.

„Nova američka administracija je shvatila da treba promijeniti odnos prema Balkanu, a ovo je prilika da kroz jednu jaku ofanzivu predstavnika Srba, prije svega Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a pokažemo da je Republika Srpska za dogovor i da je vrijeme da se na neki način odnosi na Balkanu drugačije slože“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Povratak na izvorni Dejtonski sporazum bi i danas bio dobra osnova za zaštitu interesa Srpske u BiH. Ipak, zbog stranog uticaja i bošnjačkih političkih ciljeva takav ishod je trenutno teško ostvariv, ocjena je analitičara.

„To što neki bivši funkcioneri govore ono što nisu govorili dok su bili aktivni, bilo bi dobro da sistematizuju svoja razmišljanja. Mislim da bi sada jedno zalaganje za prvo dosljednu diskusiju o Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali prije svega konstitutivnih naroda u BiH putem njihovih predstavnika bi trebalo postaviti kao osnovu da bi se dalje kasnije vidjelo da se razmatra situacija tom Sporazumu“, kaže Miloš Šolaja, profesor na Fakultetu političkih nauka UNIBL.

Apsolutno je vrijeme da se krene s razgovorima o promjeni Ustava BiH, kategoričan je Dragan Čović. U martu će delegacija HDZ-a prvo otputovati u Brisel, a zatim i u Vašington. Teme su poznate.

„Znači, mir i stabilnost, Ustav BiH, poštovanje potpune ustavne jednakosti tri konstitutivna naroda, legitimno predstavljanje i rad na projektima koji bi osigurali da se tako nešto desi“, kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Pozivi na „redefinisanje Dejtona“ nisu po volji SDA. Očekivali su da će dejtonski Ustav doživjeti transformaciju u smislu poboljšanja rješenja za evroatlanski put BiH.

„Bilo kakvo raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dejtonskog Ustava, na način kako to očekuju oni koji su izlobirani od strane antibosanskih političkih subjekata mislim da neće naići na plodno tlo u BiH“, rekao je Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u PD PS BiH.

Promjena međunarodnog akta je moguća uz saglasnost njegovih potpisnika i garanata. Profesor ustavnog prava, Mile Dmičić objašnjava da se međunarodni akt može mijenjati samo onda kada oni koji su ga donijeli ocijene da li je došlo do njegove promjene ili pak do erodiranja određenih njegovih normi.

„Može samo da uz saglasnost donosilaca, odnosno potpisnika i garanata da se mijenja, ali šta je suština u tome – donesen je mir, uspostavljena je konstitucija BiH, a svako ukidanje međunarodnog akta znači vraćanje aktima više pravne i institucionalne hijerarhije u međunarodnom pravu prvenstveno dokumentima organizacije UN, rezolucijama, konvencijama, deklaracijama“, rekao je Mile Dmičić, profesor ustavnog prava

Bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD Majkl Flin Dejtonski mirovni sporazum vidi kao mehanizam koji je bio funkcionalan u trenutku okončanja rata, ali ne i kao održiv politički okvir za dugoročnu stabilnost BiH.