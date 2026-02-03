Logo
Large banner

Nastavak diplomatskog pohoda: Cvijanović sa kongresmenkom Paulinom Lunom

Izvor:

ATV

03.02.2026

16:34

Komentari:

0
Цвијановић са конгресменком Паулином Луном
Foto: X/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa članom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Anom Paulinom Lunom.

"Na istoj smo političkoj strani - za odbranu suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Objasnila sam joj da su sve ove vrijednosti u BiH ugrožene. Radujem se što ćemo nastaviti blisku saradnju", poručila je Cvijanović na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Ana Paulina Luna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

BiH

Federalni medij: Cvijanović demolirala Bećirovića i Konakovića

8 h

2
Цвијановић: Одличан састанак и отворен разговор са Латником

Svijet

Cvijanović: Odličan sastanak i otvoren razgovor sa Latnikom

1 d

2
Цвијановић са Латником, блиским сарадником Доналда Трампа

BiH

Cvijanović sa Latnikom, bliskim saradnikom Donalda Trampa

1 d

6
Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

Republika Srpska

Cvijanović na Svetosavskoj akademiji u Vašingtonu: Otadžbina je u srcu

2 d

4

Više iz rubrike

Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

BiH

Federalni medij: Cvijanović demolirala Bećirovića i Konakovića

8 h

2
Превозници протестују

BiH

Nema dobrih vijesti iz Brisela za prevoznike u BiH

9 h

0
Којић: ЕУ да казни Хрватску због ескалације србофобије

BiH

Kojić: EU da kazni Hrvatsku zbog eskalacije srbofobije

11 h

0
Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

BiH

Selefijske daije u BIH savjetuju kako tući ženu i ograničiti joj kretanje

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

0:00

Centar dana

infotejment

1:30

U prvom planu (R)

informativno politički

2:30

Najbolje iz ATV jutra (R)

jutarnji program

3:00

Ukrajinski gospodari oružja (12+, R)

dokumentarni program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner