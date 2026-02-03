Nastavak diplomatskog pohoda: Cvijanović sa kongresmenkom Paulinom Lunom

Izvor:
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa članom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Anom Paulinom Lunom.
"Na istoj smo političkoj strani - za odbranu suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Objasnila sam joj da su sve ove vrijednosti u BiH ugrožene. Radujem se što ćemo nastaviti blisku saradnju", poručila je Cvijanović na društvenoj mreži Iks.
I had an excellent and inspiring meeting with Republican Congresswoman @RepLuna, a Member of the U.S. House of Representatives.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 3, 2026
We are on the same political side — in defense of sovereignty, democracy, the will of the people, and freedom of speech.
I shared with her that all of… pic.twitter.com/RpEDTBpiur
