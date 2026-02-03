Nastavak diplomatskog pohoda: Cvijanović sa kongresmenkom Paulinom Lunom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se sa članom Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Anom Paulinom Lunom.

"Na istoj smo političkoj strani - za odbranu suvereniteta, demokratije, volje naroda i slobode govora. Objasnila sam joj da su sve ove vrijednosti u BiH ugrožene. Radujem se što ćemo nastaviti blisku saradnju", poručila je Cvijanović na društvenoj mreži Iks.