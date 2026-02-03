Selefijske daije u BIH savjetuju kako tući ženu i ograničiti joj kretanje

“Zna Uzvišeni Gospodar da će biti žena kojima nije dovoljno da je posavjetuješ niti im je dovoljno da se od nje okreneš u postelji. Ima osoba koje ne znaju razumjeti i popraviti se osim da bude udarena“.

Ovo su riječi Elvedina Pezića, jednog od selefijskih daija iz BiH koji su svoju veliku popularnost stekli na društvenim mrežama, gdje objavljuju videe u kojima odgovaraju na pitanja pratilaca.

Ko su selefijske daije

Selefijske daije su predavači koji odbacuju skoro sve što je u razvoju i praksi islama uslijedilo nakon prvih generacija muslimana, insistiraju na očuvanju izvornog islama i tumačenja Kur’ana. Oni svoju interpretaciju islama smatraju jedinom ispravnom, piše "Detektor".

Od tumačenja propisa u islamu do savjeta za ponašanje, Pezić u svojim obraćanjima često govori i o ženama. Tako je polovinom januara ove godine postavio status na Fejsbuku kojim ženama sugeriše da su im šminka i parfemi zabranjeni izvan kuće.

“Ostavljanje hidžaba, parfemisanje, šminkanje i drugi načini uljepšavanja prilikom izlaska iz kuće su zabranjeni. A sve to u kući za muža je pohvalno i smatra se dobrim djelom“, napisao je on.

On je sugerisao da bi mnogi bračni problemi nestali i da bi se ljubav povećala kada bi se žene sređivale za muža kao što to rade izvan kuće.

Savjeti koji uključuju nasilje

"Detektor" piše da je nekoliko mjeseci analizirao antirodne narative u BiH, njihovo jačanje i međunarodne veze. U sklopu istraživanja analizirala su se i obraćanja selefijskih daija koji okupljaju na hiljade pratilaca na društvenim mrežama, uglavnom na Fejsbuku i Jutjubu. U nekima od njih daju se savjeti i kako udariti ženu i ograničiti joj kretanje.

Pezić je udaranje žene u svom obraćanju krajem septembra 2022. godine na svom Jutjub kanalu "Mimber.ba" nazvao “trećom odgojnom metodom“, koja se, kako je ocijenio, koristi u slučajevima kada žena svoju neposlušnost ne popravi savjetovanjem ili uskraćivanjem intime. On je ovo obraćanje ponavljao periodično na svom Fejsbuk profilu kroz video ili status, kao što je uradio i krajem prošle godine.

Pezića na Fejsbuku prati preko 360 hiljada osoba, a aktivan je i na Instagramu, TikToku i Jutjub kanalu.

Objašnjavajući kakav način udaranja treba biti, Pezić je poručio da ne treba ostaviti modricu i da treba izbjegavati lice.

“Jednostavno da čovjek kaže supruzi, vidiš dokle si došla, da ne možemo riješiti problem niti razgovorom, niti uskraćivanjem intime, dovodiš me u situaciju da moram pribjegavati metodi udarca, ali udarac ne smije ostaviti traga, niti biti u lice“, kazao je on.

Reakcije stručnjaka

Ovakva tumačenja islama, ali i izjave u onlajn prostoru sarajevski profesor Nerzuk Ćurak vidi kao zloupotrebu religije za instrumentalizaciju konzervativnih ideologija koje ženama uskraćuju njihova prava.

“To je nasilje nad ženama. U teoriji mirovnih studija, to je nasilje koje se ispoljava u sferi društva, kao povezanost strukturnog i kulturnog nasilja. Zato što to govore ljudi koji ipak jesu pripadnici određenih struktura, oni su organizovani u neku zajednicu, a kulturno nasilje zato što je to pokušaj ozbiljne transformacije dominantnih kulturnih kodova i matrica“, kazao je Ćurak za "Detektor".

Takve izjave, smatra on, mogu imati nesagledive dugoročne posljedice, ali i povući pitanje pravnog okvira, odnosno odgovornosti zbog opravdavanja nasilja nad ženama.

Stavovi o ulozi žene

U videu “Šta je današnje društvo uradilo od žene“, objavljenom početkom januara 2018. godine na Jutjubu kanalu “Volim islam“, Pezić govori kako je “svijet izveo ženu iz kuće“, čime je ona odvojena od njene glavne funkcije, a to je, kako je ocijenio, majčinstvo.

“Žena treba da bude u kući i da odgaja generacije“, kazao je on.

Pezić na svom Jutjub kanalu uglavnom isključuje opciju komentarisanja. U objavama gdje su dozvoljeni komentari, oni su uglavnom podržavajući, uz tek neki komentar osude takvih stavova, koji najčešće ne dobijaju podršku.

U više videa Pezić, kroz podrugljivi ton, opisuje da su žene zastupljene na svim poslovima, navodeći fudbal, boks, pilote, varioce, objašnjavajući da tako izbjegavaju svoju ulogu propisanu od Boga, a to je da budu majke.

“Al’ zato ćete vidjeti izvedena je žena, žena ima svoju platu, hajd joj nešto naredi, paša, ona ima platu“ kazao je on.

“Fotošopirane” fotografije bunara

Pezić je jedan od najpopularnijih selefijskih daija u BiH koji se školovao u Saudijskoj Arabiji.

"Detektor" je, kako piše, u ranijem istraživanju otkrio da su pojedinci i udruženja iz BiH uz podršku selefijskih predavača u proteklim godinama skupili više miliona maraka za izgradnju bunara i džamija u Africi, od čega je više od deset osoba potvrdilo da su novac dali u gotovini ili uplatili na račun privatnog lica, što je, prema ekonomskim stručnjacima, netransparentan način prikupljanja humanitarne pomoći.

Pozive za izgradnju bunara i džamija u Africi nerijetko je dijelio i Pezić, koji je i sam “uvakufio” bunar za roditelje. Pezić je u Africi posjetio škole Kur'ana, te u jednom od videa na stranici naveo da je razgovarao s tamošnjim daijama o širenju vjere. On je podršku dao i za dijeljenje kurbana u Africi.

U Africi je sagrađeno i više od 50 džamija, od kojih je za više od deset novac prikupljan uz Pezićevu podršku.

Istraživanje BIRN-a BiH utvrdilo je da je na nekoliko od više od 2.300 objava postavljena “fotošopirana” fotografija izgrađenih bunara, koji u Africi nemaju fiksnu cijenu poput one koja se traži u BiH.

Upozorenja o dugoročnim posljedicama

Šanse za ukorjenjivanje selefijskih zajednica i ideja na Balkanu su veoma male, smatra profesor Dino Abazović, dodajući da će im uvijek biti teško to postići.

“Uz napore najvećeg dijela uleme islamskih zajednica, naročito u Bosni i Hercegovini da se suprotstave selefijskom uticaju, zapravo su svakodnevni vjernici često nepokolebljivi protivnici selefija i zaista su nepremostiva prepreka širenju takvog praktikovanja islama“, kazao je on.

Abazović objašnjava da selefijskom islamu u BiH nedostaje istorijskog korijena i socijalne osnove, te da su najvažniji element borbe protiv radikalizacije mehanizmi zasnovani na autohtonim tradicionalnim islamskim praksama i vjerovanjima praktikovanim kroz stoljeća.

Profesor Ćurak upozorava da je selefijsko tumačenje vjere daleko od bosanskohercegovačkog praktikovanja islama, ali i da je u tom pogledu neophodno praviti razliku između vjere i religije, objašnjavajući da je vjera put samospoznaje.

“Kada vi tražite nekoga drugoga da vam posreduje, da vas spasi na vašem nekom putu i da vi, recimo, prihvatate neke ideje i stavove koji nikada prije nisu bili dio vašeg bića, to je zloupotreba, to je ozbiljna instrumentalizacija“, kazao je on.

Putovanje na Umru

Veliki broj pratitelja vidi kao fenomen praćenja objava, ali ne i nužno podrške. Ipak, podatak o maloj stopi visokoobrazovanih osoba u BiH, kaže Ćurak, može biti argument za sve češće praćenje takvih osoba na mrežama.

U galeriji oglasa na Pezićevom profilu nisu zabilježene plaćene reklame. Međutim, "Detektor" je otkrio da je Pezić plaćao oglase kod njegovog kolege Safeta Kuduzovića.

U tim objavama su pozivi na prijavu za vjerski obred Umru.

Kuduzović, kao i Pezić, koristi društvene mreže za odgovaranje na pitanja pratilaca. Njih dvojica nisu odgovorili na upit "Detektora" za razgovor.

Na pitanje da li je dozvoljeno putovati iz Sandžaka do Sarajeva sa 40-ak žena u pratnji profesora bez mahrema, odnosno muške osobe s kojom je trajno zabranjeno sklapanje braka, Safet Kuduzović je u objavi na Jutjubu kanalu “Islamski svijet“ u augustu 2024. godine ideju kategorički odbacio i kazao da profesor nema ulogu mahrema u islamu, zbog čega ne mogu krenuti na taj put.

“Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Alaha i sudnji dan da putuje razdaljinu dana i noći, to bi u njihovo vrijeme bilo 80-85 kilometara bez mahrema“, kazao je Kuduzović objašnjavajući da je to, prema zapisima o tradiciji islama, zabranjeno.

Iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit "Detektora" za razgovor i za komentar o tumačenju islama selefijskih daija.

Kuduzovića, koji se danas smatra najvišim autoritetom kod većine selefijskih daija, na društvenoj mreži Fejsbuk prati preko 120 hiljada osoba.

Slične stavove Kuduzović i Pezić iznose na posjećenim javnim tribinama koje se često organizuju u javnim prostorima, poput doma kulture.

Podrška vlasti

Udruženja koja organizuju njihova predavanja često imaju finansijsku podršku vlasti, ali i besplatno ustupanje javnih prostora za tribine.

Ona su najčešće registrovana kao udruženja za promociju pozitivnih vrijednosti i izvornog islama, omladinska udruženja ili klubovi knjige.

Ćurak kaže da je šokiran brojem ljudi i podršci koju pružaju krajnje konzervativnim rigidnim politika koje opisuje “antiislamskim interpretacijama vjere“. Dosta je kontradiktoran tekst o njihovoj popularnosti, s jedne strane, i tumačenja analitičara da oni nisu popularni. Kažemo da ih prate hiljade, da su im eventi posjećeni, a onda analitičari kažu da su male šanse da postanu popularni.

Društvene transformacije

On objašnjenje vidi u posljedicama rata i društvenih transformacija, dodajući da vjeruje i da velik broj onih koji posjećuju ove događaje dolazi iz manje urbanih sredina.

Takve zajednice profesor Ćurak opisuje duboko patrijarhalnim i podložnim nekritičkom prihvatanju svega što im se nudi.

“Ti lukavi mentori patrijarhata, najrigidnijeg, šta oni ustvari rade, oni su skontali da je najbolji način da idealizuju svoje ideje, da jedno duboko nasilje pokušaju da argumentuju svetom knjigom, hadisima i slično, to je budalaština“, zaključio je Ćurak.

Kuduzović je u drugim videima kategorično izrazio mišljenje da je ženi zabranjeno putovati bez mahrema, izuzev tokom obavljanja Hadža, odnosno Umre, kao vjerskih obreda.

Može do Visokog, ali ne i Zenice

U drugom videu na pitanje da li žena može putovati sama od Sarajeva do Zenice, Kuduzović šaljivim tonom objašnjava da može, ali da je pitanje da li šerijatski smije, zbog razdaljine od oko 80 kilometara.

“Put do Zenice bi bio krajnje upitan i bojim se da je to zabranjeno i da žena ne bi trebala do Zenice putovati. Kad bi bilo bliže, do Visokog i slično, ali do Zenice to je već daleko“, objasnio je on u odgovoru.

Iako je u opisu stranice navedeno da je lično uređuje Kuduzović, prema informacijama o transparentnosti, njegovu Fejsbuk stranicu vodi pet osoba iz BiH, te po jedna iz Austrije i Švedske.

“Da bi se patrijarhalni i mizogini obrasci u našem društvu mijenjali – to je zadatak šire društvene zajednice u borbi za rodnu ravnopravnost svake žene i muškarca“, kazao je Abazović.