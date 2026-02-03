"Konaković bitan u bitan u bh. diplomatiji kao semafor u GTA"

Izvor:
ATV
03.02.2026
07:25
Novinar Samir Begović osvrnuo se na diplomatske aktivnosti srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja boravi u Vašingtonu, gdje se sastala sa američkim sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Donalda Trampa, Havardom Latnikom.
Dok Cvijanovićeva razgovara sa visokim zvaničnicima jedne od najmoćnijih svjetskih administracija, Begović je u objavi na društvenoj mreži Iks ironično ogolio stvarnu ulogu ministra vanjskih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, poručivši da je "bitan u bh. diplomatiji ko semafor u GTA".
Ministar Elmedin Konaković bitan u bh. diplomatiji ko semafor u GTA. pic.twitter.com/ibSysWS4MW— Samir Begović (@SamirBegovic) February 2, 2026
