"Konaković bitan u bitan u bh. diplomatiji kao semafor u GTA"

Izvor:

ATV

03.02.2026

07:25

"Конаковић битан у битан у бх. дипломатији као семафор у ГТА"
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Novinar Samir Begović osvrnuo se na diplomatske aktivnosti srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja boravi u Vašingtonu, gdje se sastala sa američkim sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Donalda Trampa, Havardom Latnikom.

Dok Cvijanovićeva razgovara sa visokim zvaničnicima jedne od najmoćnijih svjetskih administracija, Begović je u objavi na društvenoj mreži Iks ironično ogolio stvarnu ulogu ministra vanjskih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, poručivši da je "bitan u bh. diplomatiji ko semafor u GTA".

Tag:

Elmedin Konaković

