"Konaković bitan u bitan u bh. diplomatiji kao semafor u GTA"

Novinar Samir Begović osvrnuo se na diplomatske aktivnosti srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, koja boravi u Vašingtonu, gdje se sastala sa američkim sekretarom za ekonomiju u administraciji predsjednika Donalda Trampa, Havardom Latnikom.

Dok Cvijanovićeva razgovara sa visokim zvaničnicima jedne od najmoćnijih svjetskih administracija, Begović je u objavi na društvenoj mreži Iks ironično ogolio stvarnu ulogu ministra vanjskih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, poručivši da je "bitan u bh. diplomatiji ko semafor u GTA".