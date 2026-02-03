Logo
Large banner

CIK BiH: Danas brisanje 136 podataka sa biračkih mjesta

Izvor:

ATV

03.02.2026

07:19

Komentari:

0
ЦИК БиХ: Данас брисање 136 података са бирачких мјеста
Foto: ATV

Na internet stranici Centralne izborne komisije BiH danas će u aplikaciji za izborne rezultate za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, biti izbrisani podaci za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, na kojima su poništeni izbori.

Iz CIK-a je saopšteno da ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene 15. decembra.

Норвешка

Svijet

Sin norveške princeze pred sudom: Optužen za silovanja

Na dan ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zakazanih za nedjelju, 8. februar, CIK će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovljenih izbora.

Podijeli:

Tagovi:

CIK BiH

izbori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима

Svijet

Sjeverna Makedonija u SAD slala mozgove ljudi: Projekat se pominje u Epstajnovim dokumentima

3 h

0
Данас славимо великог свеца: Урадите једну ствар и све ће вам ићи као по лоју

Društvo

Danas slavimo velikog sveca: Uradite jednu stvar i sve će vam ići kao po loju

3 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Klintonovi ipak svjedoče u istrazi o Džefriju Epstajnu

3 h

0
Инцидент на бензинској пумпи: Пред свједоцима пријетио ножем дјевојци да ће је убити

Svijet

Incident na benzinskoj pumpi: Pred svjedocima prijetio nožem djevojci da će je ubiti

4 h

0

Više iz rubrike

Хелез: Лаж је да супруге Никшића и Диздара иду о трошку БиХ у Саудијску Арабију

BiH

Helez: Laž je da supruge Nikšića i Dizdara idu o trošku BiH u Saudijsku Arabiju

12 h

0
Цвијановић са Латником, блиским сарадником Доналда Трампа

BiH

Cvijanović sa Latnikom, bliskim saradnikom Donalda Trampa

14 h

6
Ознака "врло хитно": Хелез шаље супругу Нермина Никшића у Саудијску Арабију

BiH

Oznaka "vrlo hitno": Helez šalje suprugu Nermina Nikšića u Saudijsku Arabiju

16 h

3
Човић: Потребно је ревидирати неке ствари у Дејтонском споразуму

BiH

Čović: Potrebno je revidirati neke stvari u Dejtonskom sporazumu

17 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Pretresi na više lokacija, ''pala'' grupa sa 11 kilograma droge

10

57

Horor ispred škole: Maloljetniku zario nož u vrat

10

52

I peškiri imaju rok trajanja: Evo kada je pravo vrijeme da ih zamijenite

10

47

Bolnica hitno evakuisana: Granata pronađena u pacijentu

10

39

Zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner