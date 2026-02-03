CIK BiH: Danas brisanje 136 podataka sa biračkih mjesta

Izvor:
ATV
03.02.2026
07:19
Komentari:0
Na internet stranici Centralne izborne komisije BiH danas će u aplikaciji za izborne rezultate za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, biti izbrisani podaci za 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, na kojima su poništeni izbori.
Iz CIK-a je saopšteno da ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene 15. decembra.
Svijet
Sin norveške princeze pred sudom: Optužen za silovanja
Na dan ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zakazanih za nedjelju, 8. februar, CIK će do ponoći u istoj aplikaciji objaviti preliminarne rezultate ponovljenih izbora.
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
BiH
12 h0
BiH
14 h6
BiH
16 h3
BiH
17 h2
Najnovije
Najčitanije
10
58
10
57
10
52
10
47
10
39
Trenutno na programu