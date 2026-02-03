Logo
Sjeverna Makedonija u SAD slala mozgove ljudi: Projekat se pominje u Epstajnovim dokumentima

03.02.2026

07:07

Сјеверна Македонија у САД слала мозгове људи: Пројекат се помиње у Епстајновим документима
Foto: Unsplash

Bivši direktor Instituta za sudsku medicinu u Skoplju Vladimir Duma je izjavio da je Sjedinjenim Američkim Državama godišnje isporučivano 10 do 15 mozgova ljudi, najčešće samoubica, radi istraživanje Univerziteta Kolumbija o samoubistvu i šizofreniji.

On je to rekao kablovskoj Televiziji 24 povodom pisanja makedonskih medija o projektu koji se pominje u imejl-dokumentima pokojnog američkog milijardera i seksualnog predatora Džefrija Epstajna.

Џефри Епстајн

Duma je rekao da je to bio "naučno-istraživački rad, sproveden po svim međunarodnim standardima, putem zvaničnih kanala i uz poštovane procedure za transport mozgova preminulih osoba iz Makedonije u Sjedinjene Američke Države".

- Isporučivani su zvaničnim letovima, uz obezbijeđenu svu dokumentaciju za naučni rad i uz kontrolu carinskih službi i u Makedoniji i u Sjedinjenim Državama. Najvažnije je da je sve urađeno uz dozvolu porodica i uz odobrenje etičkog komiteta. Sa porodicama su razgovarali i psiholozi i psihijatri, koji su im u potpunosti objasnili postupak i svrhu naučnog istraživanja - rekao je Duma.

Makedonski mediji su prenijeli da se i Sjeverna Makedonija našla u dokumentima koja je objavilo Ministarstvo pravde SAD o Epstinu, osuđenom zbog trgovine ljudima, pedofilije i silovanja.

U imejlu poslatom Ajku Grofu, osnivaču investicione kompanije "Tourmaline Partners", izvještava se o novinarskoj istrazi "Bloomberg Businessweek" novinara Sintije Kuns i Roberta Lagreta o tome da su mozgovi iz Makedonije vađeni, zamrzavani i transportovani u SAD u naučne svrhe, gdje su pravilno obilježeni i arhivirani.

U dokumentu koji je objavilo Ministarstvo pravde SAD piše da "mala balkanska zemlja Makedonija doprinosi najnovijim mozgovima, zahvaljujući članu fakulteta Kolumbije koji je porijeklom odatle i pomogao je u njihovoj organizaciji".

- Makedonski mozgovi se zamrzavaju odmah nakon vađenja i transportuju u sanducima, pod nadzorom, oko 7.560 kilometara, da bi završili u crnim kutijama veličine kutija za cipele, označenim QR kodovima. Unutra se nalaze isječeni dijelovi ružičastog tkiva u plastičnim kesama, označeni markerima: desna strana, luheva strana, datum uzimanja - navodi se u tom tekstu.

