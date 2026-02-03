Danas slavimo velikog sveca: Uradite jednu stvar i sve će vam ići kao po loju

Izvor:
Informer
03.02.2026
07:04
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog prepodobnog Maksima Ispovjednika, sveca koji se smatra najvećim ocem pravoslavlja.
Prepodobni Maksim Ispovijednik je rođen krajem 6. vijeka najverovatnije u Carigradu, iako je bilo indicija i da potiče iz Palestine. Bio je plemićkog porijekla, pa je još kao mlad postao visoki dvorjanin na dvoru vizantijskog cara Iraklija.
Maksim je proveo dugi niz godina u ovoj službi prije nego što je shvatio da svijetovni život ipak nije za njega i riješio da se zamonaši. Oko 615. godine je napustio sve javne funkcije i postao monah u manastiru Filipik u Hrisopolju, gradiću u blizini Konstantinopolja gde je poslije nekog vremena postao i starješina.
Kasnije je prešao u Kartaginu u kojoj se ubrzo pročuo kao istaknuti teološki pisac i veoma uticajna duhovna figura. Veliko znanje stečeno u detinjstvu i ranoj mladosti ovaj svetitelj je koristio za širenje hrišćanstva i pomaganje ljudima u nevoljama, pa je bio veoma cijenjen i još za života je u narodu smatran za svetog čovjeka.
Međutim, onda su se istorijske okolnosti umiješale u inače mirni život ovog hrišćanskog svetitelja. Naime, početkom 7. vijeka u Vizantiji počinje da se vodi hristološki spor oko odnosa Hristove ljudske i božanske prirode. Jedna grupa uticajnih sveštenika i državnika tvrdila je da su u ličnosti Hrista sjedinjene dvije prirode – ljudska i božanska, i da zbog tog jedinstva proističe da on ima samo jednu volju – božansku. Ovo stanovište nazivalo se monotelitizam (u prevodu „jedna volja“) i u ono vrijeme su ga zastupali i car i carigradski patrijarh.
Prepodobni Maksim Ispovijednik nije se slagao sa tim učenjem već je zastupao diofizitsku poziciju – učenje da Isus ima i čovečansku i božansku prirodu, pa samim tim i dve volje. Zbog ovog svog učenja našao se kao protivnik i onovremenog cara i patrijarha, ali nije ustuknuo.
Svijet
Klintonovi ipak svjedoče u istrazi o Džefriju Epstajnu
Zbog toga je uhapšen i strašno mučen, a o tome su ostali i neki istorijski zapisi – Sveti Maksim je vođen kroz grad, pljuvan i ponižavan od mase naroda i tučen od vojnika. Nakon suđenja jezik mu je odsječen (da ne bi mogao više da iznosi svoju "jeres"), kao i desna ruka (da ne bi više mogao da piše). Nakon toga proteran je u najzabačeniji dio carstva i osuđen da posljednje dane provede bez hrane i pića. Tako je ovaj svetitelj ubrzo i umro u progonstvu 13. avgusta 662. godine, prenosi Informer.
Ironično, učenje Maksima Ispovednika uskoro se pokazalo kao ispravno. Na Šestom vaseljenskom saboru u Carigradu ono je usvojeno kao zvanično i ovaj crkveni otac je proglašen za sveca i jednog od otaca hrišćanstva.
Strašni detalji mučenja Prepodobnog Maksima Ispovednika i danas ga svrstavaju u red onih koji su zbog hrišćanskog učenja podneli najveće žrtve. Maksim se još smatra zaštitnikom pravednih i dobrih ljudi koji nepravedno i mnogo stradaju u zemaljskom životu.
Molitva
Vjeruje se da će molitvom ovom svetitelju njihove patnje biti, bar na današnji dan, otklonjene.
"Nastavniče pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote, svećnjače vaseljene, bogonadahnuti ukrasu arhijereja, Maksime premudri, učenjem tvojim sve si prosvetio, sviralo duhovna, moli Hrista Boga, da spase duše naše".
Društvo
12 h0
Društvo
13 h0
Društvo
15 h0
Društvo
18 h0
Najnovije
Najčitanije
10
58
10
57
10
52
10
47
10
39
Trenutno na programu