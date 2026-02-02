Sutra obilježavamo prepodobnog Maksima: Zaštitnik je ljudi koji pate, obavezna je ova molitva

Ko je bio prepodobni Maksim Ispovednik?

Prepodobni Maksim Ispovednik bio je Carigrađanin, rodom iz prestonice, a prvo je služio kao visok dvorjanin na dvoru cara Iraklija. Kasnije se povukao u monaštvo i postao iguman jednog manastira u blizini Carigrada. Kao najveći branilac pravoslavlja, borio se protiv tzv. monotelitske jeresi, koja je potekla iz jeresi Evtihija, koji je tvrdio da Hristos ima samo jednu prirodu. Monoteliti su, pak, tvrdili da Hristos ima jednu volju. Maksim je čvrsto stajao protiv tih tvrdnji, suprotstavljajući se čak i caru i patrijarhu. Iako se našao u opoziciji sa tadašnjim vladarima, nije se uplašio, nego je istrajao u dokazivanju da Hristos ima i dvije prirode i dvije volje. Njegovim zalaganjem održana su dva sabora, jedan u Kartagini, a drugi u Rimu, na kojima je anatemisana monotelitska jeresi.

Stradanje prepodobnog Maksima Ispovednika je bilo strašno: bio je mučen od knezova, obmanjivan od prelata, ismijavan od naroda, tučen od vojnika, progonjen i zatvaran. Na kraju je, sa odsječenim jezikom i rukom, bio osuđen na doživotno progonstvo u Skitiji, gdje je tri godine proveo u tamnici prije nego što je preminuo 666. godine.

Maksim se još smatra zaštitnikom pravednih i dobrih ljudi koji nepravedno i mnogo stradaju u zemaljskom životu. Vjeruje se da će molitvom ovom svetitelju njihove patnje biti, bar na današnji dan, otklonjene.

Molitva prepodobnom Maksimu Ispovedniku:

"Nastavniče pravoslavlja, učitelju pobožnosti i čistote, svećnjače vaseljene, bogonadahnuti ukrasu arhijereja, Maksime premudri, učenjem tvojim sve si prosvetio, sviralo duhovna, moli Hrista Boga, da spase duše naše.“

