Danas slavimo čak tri svetitelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave čak tri praznika, Prepodobnog Pavla Tivejskog i Jovana Kolibara i Prepodobnog Gavrila Lesnovskog.

Pavle Tivejski rođen je tokom vladavine cara Decija u Donjoj Tivi Misirskoj, kao dete bogatih roditelja, a svo imanje nasledili su on i sestra.

Nakon sestrine udaje, zet je želio da Pavlu Tivejskom otme dio imetka i prijetio da će ga prijaviti kao hrišćanina ukoliko mu ne preda bogatstvo.

Pavle je nakon toga sve prepustio sestri i zetu.

Nakon poklanjanja imanja, povukao se u pustinju i živio asketskim načinom života. Pavle Tivejski dostigao je duhovnost zbog koje se pred njim i sveti Antonije Veliki osjećao grešnim.

Prepodobni Gavrilo Lesnovski

Prepodobni Gavrilo Lesnovski rođen je u devetom vijeku, kao i Prebodobni Pavle Tivejski u bogatoj porodici, ali kod Krive Palanke u 10. vijeku.

On se kasnije oženio djevojkom "plave krvi", ali je mlada umrla.

Nakon smrti djevojke carskog roda, Gavrilo se zamonašio i podigao hram Svetom Arhangelu Mihailu, gdje je postao iguman.

Smatran je čudotvorcem tokom života i nakon smrti.