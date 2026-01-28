Danas slavimo čak tri svetitelja

Izvor:
Informer
28.01.2026
07:15
Komentari:0
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave čak tri praznika, Prepodobnog Pavla Tivejskog i Jovana Kolibara i Prepodobnog Gavrila Lesnovskog.
Pavle Tivejski rođen je tokom vladavine cara Decija u Donjoj Tivi Misirskoj, kao dete bogatih roditelja, a svo imanje nasledili su on i sestra.
Nakon sestrine udaje, zet je želio da Pavlu Tivejskom otme dio imetka i prijetio da će ga prijaviti kao hrišćanina ukoliko mu ne preda bogatstvo.
Pavle je nakon toga sve prepustio sestri i zetu.
Nakon poklanjanja imanja, povukao se u pustinju i živio asketskim načinom života. Pavle Tivejski dostigao je duhovnost zbog koje se pred njim i sveti Antonije Veliki osjećao grešnim.
Prepodobni Gavrilo Lesnovski rođen je u devetom vijeku, kao i Prebodobni Pavle Tivejski u bogatoj porodici, ali kod Krive Palanke u 10. vijeku.
On se kasnije oženio djevojkom "plave krvi", ali je mlada umrla.
Nakon smrti djevojke carskog roda, Gavrilo se zamonašio i podigao hram Svetom Arhangelu Mihailu, gdje je postao iguman.
Smatran je čudotvorcem tokom života i nakon smrti.
