Sutra kišovito, ali natprosječno toplo

Izvor:

ATV

27.01.2026

20:37

Сутра кишовито, али натпросјечно топло
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH za sutra je prognozirano vjetrovito i natprosječno toplo vrijeme sa slabom kišom, a obilnijim padavinama na jugu.

Uz rijeke se očekuje prolazna jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Фудбал

Fudbal

Fudbaleri Totenhema doživjeli tešku saobraćajku

U Hercegovini veći dio dana biće oblačno sa jačom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.

Sunčanih intervala biće na istoku i sjeveru. U višim predjelima na istoku kiša će uveče preći u susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do četiri, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od sedam na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusovih na istoku.

Хрватски хулигани

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor huliganima iz Hrvatske

U Republici Srpskoj i FBiH danas je pretežno sunčano, a niske oblačnosti bilo je na području Krajine i krajnjem sjeveru, podaci su Federalnog hidrometeroološkog zavoda.

Vremenska prognoza

RHMZ

