Sutra kišovito, ali natprosječno toplo

Izvor:
ATV
27.01.2026
20:37
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH za sutra je prognozirano vjetrovito i natprosječno toplo vrijeme sa slabom kišom, a obilnijim padavinama na jugu.
Uz rijeke se očekuje prolazna jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Hercegovini veći dio dana biće oblačno sa jačom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom.
Sunčanih intervala biće na istoku i sjeveru. U višim predjelima na istoku kiša će uveče preći u susnježicu i snijeg.
Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do četiri, u višim predjelima od minus tri, a dnevna od sedam na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusovih na istoku.
U Republici Srpskoj i FBiH danas je pretežno sunčano, a niske oblačnosti bilo je na području Krajine i krajnjem sjeveru, podaci su Federalnog hidrometeroološkog zavoda.
