Loto rezultati 8. kolo (27. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Na Savindan, 27. januara 2026, izvučeni su brojevi u 8. kolu igre Loto.

Nažalost, glavna nagrada vrijedna 3.450.000 evra nije izvučena.

Dobitna kombinacija u igri Loto glasila je 35, 14, 4, 7, 23, 19 i 39, a glavna premija nije izvučena.

Ipak, devet igrača usrećila je takozvana šestica vrijedna po 8.127 konvertibilnih maraka.

Jedan igrač bio nadomak miliona

Jedan igrač bio je nadomak osvajanja miliona u ovom kolu.

Naime, njemu je nakon šest izvučenih brojeva falio broj 22. Međutim, umjesto njega bubanj je izbacio 39.

Upravo 39 je za osmoro igrača donio izuzetno vrijednu šesticu.

Loto plus

Igra Loto plus bila je vrijedna 1.580.000 evra, ali ni u njoj nije izvučena glavna grada.

U ovoj igri su izvučeni brojevi 32, 3, 30, 29, 38, 35 i 26.

Podsjećamo, u Igri Loto plus igrač mora da pogodi sve brojeve i za razliku od glavne igre Loto nema dobitaka sa tri ili više brojeva. Tačnije, samo sedam pogodaka se računa, a ta kombinacija u ovom slučaju nosi milione.

Džoker izvlačenje

Ni u igri Džoker nije izvučena premija.

Dobitna kombinacija je glasila - 544705.

Ova igra u osmom kolu nosila je dobitak vrijedan 250.000 evra.