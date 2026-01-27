Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

Promjenjivo vrijeme se nastavlja i u narednom periodu, najavili su meteorolozi sa stranice BH Meteo.

U srijedu, 28. januara, lokalno jače padavine i pojačan jugo, od petka (30.01.) pad temperature i lokalno slabe padavine, a od utorka (03.02.) ponovo osjetno toplije i nestabilno.

Region Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Tokom noći na srijedu (28.01.) postepen porast oblačnosti sa zapada. U srijedu pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Na planinama iznad 1500 metara nadmorske visine susnježica i snijeg. U prvom dijelu dana u sjeveroistočnim i istočnim krajevima Bosne uz sunčane periode.

Najviše padavina u srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje će biti umjerene do jake kiše i pljuskova sa grmljavinom. Očekivana količina padavina 10 do 20, lokalno do 40 milimetara. U ostatku BiH dosta manje padavina i većinom će biti slabe i samo povremene kiše. Nešto više padavina na sjeverozapadu Bosne, ali i tu samo rijetko umjerena kiša.

Jutarnja temperatura u srijedu 1 do 6, na jugu do 8 stepeni. Dnevna temperatura 7 do 11, lokalno na sjeveroistoku Bosne do 14. Duvaće umjeren do lokalno na udare jak jugo. Na planinama olujni udari juga. U večernjim satima srijede slabljenje vjetra.

Fudbal Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača

U četvrtak (29.01.) umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti u Hercegovini, na jugozapadu, zapadu i sjeverozapadu Bosne uz lokalno kišu. Poslijepodne i naveče više oblačnosti u cijeloj zemlji i tad će u većini mjesta biti slabijih padavina. Kiša, na planinama snijeg.

Jutarnja temperatura u četvrtak 1 do 4, na jugu do 7. Dnevna temperatura 7 do 12, lokalno na sjeveroistoku Bosne do 14 Stepeni. Slab vjetar.

Od petka (30.01.) do ponedjeljka (02.02.) pad temperature uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slabe padavine, kiša u nižim, a susnježica i snijeg u višim krajevima. Većinom će biti suvo. Dnevna temperatura u periodu od petka do ponedjeljka od 1 do 6 u Bosni, u Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

Svijet Smrtonosni virus izaziva paniku: Pojačana provjera na aerodromima i graničnim prelazima

Od utorka (03.02.) se očekuje osjetnije otopljenje usljed pristizanja toplijeg vazduha sa jugozapada. Južni vjetar će jačati, a očekuju se i lokalno jače padavine sredinom sedmice, prognozirali su meteorolozi.