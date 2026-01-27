Oteta još jedna srpska crkva u FBiH: Postala je "državna svojina"

Zemljište gdje se nalazi Saborna Crkva Rođenja presvete Bogorodice u Zenici rješenjem opštinskog suda u Zenici upisano je u svojinu države sa 1/1, saopšteno je iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

"Odbor za zaštitu prava Srba u F BiH obavještava javnost da je na parceli k.č. br. 382 katastarska opština Zenica II, u zemljišnoknjižni uložak broj 1684. k.o. Zenica II, zemljište gdje se nalazi Saborna Crkva presvete bogorodice u Zenici, u toku harmonizacije usaglašavanja podataka zemljišnih knjiga i katastra, rješenjem opštinskog suda u Zenici od 16.05.2019.godine, crkva i zemljište oko crkve su upisani u svojinu države sa 1/1".

Na istom zemljištu, na parcela 382 k.o. Zenica II, na zemljištu gdje se nalazi Saborna crkva u Zenici, u katastru je upisan posjednik Srpska pravoslavna crkvena opština.

Površina parcele zemljišta i crkve je identična i u sudskoj gruntovnici i u opštinskom katastru, površina je 2352m2.

Opštinski sud u Zenici, je 2019.godine, 135 godina nakon što je završeno živopisanje hrama, u postupku harmonizacije usaglašavanja zemljišne knjige i katastra, utvrdio da je Saborna crkva Zenica državna svojina. U "A" listu zemljišno knjižnog uloška broj 1684 k.o. Zenica II je upisana oznaka nekretnine. Prvo je upisana oznaka naziv nekretnine, upisano "Crkva Sv.Bogorodice" a zatim u naravi upisano "zgrada vjerske zajednice 341m2, i dvorište 2011m2. Opis nepokretnosti u "A" listu u zemljišnoknjižnom ulošku je sudu mogao ukazati da je predmetna nepokretnost imovina Srpske pravoslavne crkve", saopšteno je iz Odbora.

Društvo Na "državu" upisana dva srpska groblja, kapela i crkva u Mostaru, te crkva u Čelebićima

Zatim, godine gradnje crkve 1885.godina, i upisi u istorijatu z.k.uloška, sve ukazuje da je SPC vlasnik, ali sud u Zenici tako ne misli, pa je na državu upisao crkvu i zemlju oko crkve.

SPC nije obavještena, Sud bio dužan da pošalje poziv

Prema saznanjima Odbora, SPC nije pozvana da se izjasni na okolnosti upisa, niti da učestvuje u postupku. Opštinski sud u Zenici je u skladu sa članom 71.Zakona o zemljišnim knjigama FBiH bio u obavezi da pošalje obavještenje SPC Zenica, da u obavještenju navede o kojoj nepokretnosti je riječ, i navede planirani upis.

U sudskom upisu nije detaljnije precizirano da li je riječ o vlasništvu opštine kantona ili nekog drugog organa javne vlasti.

"Rušenje crkava oštećenja napadi rušenje grobalja sve ukazuje da je riječ o organizovanoj neprijateljskoj djelatnosti protiv Srpske pravoslavne crkve.

Izgradnja Saborne crkve presvete Bogorodice u Zenici je započela 1883.godine,

Živopisanje hrama je rađeno 1884.godine.

Izgradnja Saborne crkve u Zenici je završena, i crkva osveštana 1885.godine.