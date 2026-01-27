Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

MK Group i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Grupa trebalo da stekne 100% udjela u Dijamantu.

Transakcija će biti finalizovana nakon dobijanja odobrenja nadležnih regulatornih tijela za zaštitu konkurencije.

"Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljem razvoju naše MK Agri-fud divizije i još jednom potvrđuje dugoročnu ambiciju MK Grupe da bude predvodnik u regionalnoj prehrambeno-poljoprivrednoj industriji. Investicija oslikava našu spremnost da podržimo kompanije sa visokim potencijalom rasta i da nastavimo širenje poslovnog ekosistema. Uvjeren sam da će prenos našeg know-how-a, iskustva i ekspertize, koji su izgrađeni kroz dugogodišnje upravljanje poljoprivrednim i prehrambenim kompanijama, omogućiti Dijamantu značajna unapređenja u procesima, kvalitetu i inovacijama, kao i kreiranje dodatne vrednosti za zaposlene, potrošače, partnere i čitavu industriju”, izjavio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Grupe.

Fortenova izlazi iz poljoprivrede

"Kupoprodajom Dijamanta zaključujemo vrlo intenzivne dvogodišnje aktivnosti postepenog izlaska iz poljoprivrede. U proteklom periodu smo stabilizovali kompaniju, otplatili dugove nastale pre 2017. godine, modernizovali dio fabrike star više od 40 godina ulaganjem od preko 40 miliona evra sopstvenih sredstava. Udvostručili smo proizvodne kapacitete, poboljšali konkurentnost i povećali tržišni udeo. Danas Dijamant ima fabriku koja je među tehnološki najmodernijima u industriji. Zadovoljan sam i jer smo sve vreme održavali društveni dijalog i poboljšavali materijalne uslove zaposlenih", poručio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

"Ovaj potpis je prvi korak prema našem izlasku iz vlasničke strukture Dijamanta i nadamo se da će se cjelokupan proces zaključiti u očekivanom roku, kako bi kompanija nastavila dalji razvoj. Ovom transakcijom završavamo izlazak iz poljoprivredne industrije i industrije jestivih ulja i prerađevina. Ona je deo procesa optimizacije portfolija i izlaska iz oblasti koje više nisu naš strateški smer. Fokus Fortenova grupe usmeren je na sektor trgovine, logistike, komercijalnih nekretnina i pića", dodao je.

O svim narednim koracima i fazama procesa javnost će, kao i do sada, biti blagovremeno i transparentno obaviještena.

