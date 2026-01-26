Logo
Manji porez na lijekove, ali veći na cigarete i alkohol

Tanjug

26.01.2026

20:18

Kasa obaveznog zdravstvenog osiguranja (DAK) predlaže da Njemačka dogodine poveća porez na alkohol i duvan, pa da tim novcem finansira manjak uz planirano smanjenje poreza na lijekove.

Porez na dodatu vrijednost na lijekove i opremu za lečenje 2027. treba da spadne sa 19 na sedam odsto. Ministarstvo zdravstva procenjuje da će to stvoriti manjak u dvocifrenom iznosu u milijardama evra, piše agencija DPA.

Ministarka Nina Varken (Nina Warken) je imenovala ekspertsku komisiju koja do marta treba da predloži mjere stabilizacije fondova DAK, a vlada do kraja godine treba da definiše predlog reforme.

Predsjednik DAK Andreas Štorm (Andreas Storm) je ocijenio da komisija ima "veliku šansu da restartuje njemačku zdravstvenu politiku," uključujući i prateću "koncentrisanu akciju" za stvaranje konsenzusa.

lijekovi

Alkohol

Njemačka

Cigarete

Komentari (0)
