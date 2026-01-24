Naučnici otkrili tačno vrijeme kad počinje popodnevni umor: Za šest minuta

Mnogi ljudi tokom radnog dana, naročito u poslijepodnevnim satima, osjećaju izražen pad energije, a nova anketa pokazuje da se taj trenutak može precizno odrediti.

Istraživanje je otkrilo da većina zaposlenih doživljava nagli umor tačno u 14 časova i 6 minuta, najčešće nakon pauze za ručak, prenosi Studyfinda.org.

Ispostavlja se da popodnevna iscrpljenost nije samo subjektivan utisak, već ima jasno uočljiv obrazac. Prema anketi sprovedenoj među 2.000 ispitanika, upravo poslije obroka dolazi do pada koncentracije i energije, zbog čega mnogi imaju utisak da bi im bilo potrebno bar duplo više snage kako bi bez poteškoća završili sve obaveze do kraja dana.

Rezultati ankete pokazuju i da manjak energije ima konkretne posljedice na svakodnevni život. Čak tri četvrtine ispitanika smatra da bi imali veće prihode kada bi tokom dana bili energičniji, dok 71 odsto zaposlenih vjeruje da bi se osjećali srećnije kada bi lakše izdržali do kraja radnog vremena. Pored toga, 44 odsto učesnika navodi da s godinama primjećuju postepen pad energije.

Kada su zamišljali kako bi izgledao njihov dan sa neograničenom količinom snage, većina nije stavljala karijeru na prvo mjesto. Najčešći odgovor bio je da bi više vremena provodili sa porodicom i prijateljima, umjesto da se dodatno opterećuju obavezama.

Ozbiljna prepreka

Umor se pokazao kao ozbiljna prepreka i u privatnom životu. Gotovo polovina ispitanika kaže da nema dovoljno energije za redovno vježbanje, dok trećina navodi da zbog iscrpljenosti ređe viđa prijatelje. Mnogi ističu da ih manjak snage sprečava da uživaju u boravku na otvorenom, kao i da im otežava svakodnevnu pripremu obroka.

Oko 45 odsto ispitanika priznaje da su često preumorni za aktivnosti koje inače vole, dok više od polovine ima osjećaj da im nedostatak energije otežava da završe čak i osnovne obaveze. Četvrtina navodi da se i nakon završetka radnog dana osjeća potpuno iscrpljeno.

Dodatni problem predstavlja osjećaj krivice – mnogi sebi zamjeraju što zapostavljaju fizičku aktivnost, ličnu njegu, kućne obaveze ili vrijeme provedeno sa bliskim ljudima. Ispitanici su kao dane u kojima bi najviše voljeli da budu puni energije naveli ponedjeljak, petak i subotu.

Istraživanje ukazuje i na jasnu vezu između nivoa energije i opšteg zadovoljstva životom. Više od sedam od deset ispitanika smatra da bi bili srećniji kada bi imali više snage tokom dana. Pad energije oko 14:06 za mnoge predstavlja trenutak kada svakodnevne obaveze postaju znatno teže, a anketa podsjeća da umor nije prolazna pojava, već faktor koji utiče na zdravlje, odnose i svakodnevne izbore.