Zašto žene imaju češće migrenu nego muškarci

Odrasle žene čak tri puta češće pate od migrena nego muškarci, a globalno istraživanje iz 2025. godine otkriva da one ukupno provode više vremena boreći se sa ovim tegobama.

Istraživanje, objavljeno u decembru u časopisu The Lancet Neurology, analiziralo je podatke o glavoboljama kod 41.000 muških i ženskih pacijenata u 18 zemalja. Prethodne studije pokazuju da žene doživljavaju migrene češće, pa su istraživači imali namjeru da saznaju da li žene takođe pate duže.

"Samo prisustvo bolesti ne daje mnogo informacija. Važno je znati i kako bolest utiče na pojedinca", kažu naučnici.

Autori studije koristili su podatke iz upitnika u kojima su pacijenti bilježili uobičajeno trajanje i učestalost migrena, pa su po prvi put analizirali koliko napadi traju u odnosu na uzrast i pol. Rezultati pokazuju da žene u prosjeku provode gotovo dvostruko više vremena u bolovima od migrene nego muškarci.

Šta je migrena

Migrena nije obična glavobolja. Pored jakog bola, često je prate mučnina, povraćanje, izražen umor i pojačana osjetljivost na svjetlost i mirise. Iako još nije u potpunosti razjašnjeno šta je tačno izaziva, smatra se da je povezana sa složenim procesima u mozgu koji uključuju nerve i krvne sudove, pri čemu širenje krvnih sudova dovodi do bola. Mogu da je pokrenu različiti faktori - genetska sklonost, loš san, nepravilna ishrana, hormonske promjene, ali i nepravilna ili prekomjerna upotreba lijekova protiv glavobolje.

Zašto žene češće i duže pate od migrena u odnosu na muškarce

Hormoni se smatraju jednim od glavnih razloga zbog kojih žene provode više vremena sa migrenama nego muškarci. Ženski polni hormoni, prije svega estrogen i progesteron, imaju receptore u sistemu u mozgu koji je povezan sa nastankom migrene, što ukazuje na jasnu hormonsku vezu.

Jedna od najprihvaćenijih teorija je takozvana teorija pada estrogena. Prema njoj, migrene se često javljaju kada nivo estrogena naglo opadne, što se dešava neposredno prije menstruacije. Istraživanja pokazuju da se do puberteta migrene javljaju podjednako kod dječaka i djevojčica, dok se nakon početka menstrualnog ciklusa rizik značajno povećava.

Učestalost migrena može da zavisi i od životne faze. Tokom trudnoće, kada je nivo estrogena visok, kod mnogih žena dolazi do ublažavanja simptoma. Nasuprot tome, u periodu prije menopauze, kada hormoni snažno osciliraju, migrene se često pogoršavaju. Ipak, hormoni nisu jedini uzrok - migrene se javljaju i van menstrualnog ciklusa, kao i kod muškaraca.

Uprkos jasnim podacima da su migrene češće kod žena, nema dovoljno studija koje se fokusiraju na to kako migrena posebno pogađa žene, tvrde autori rada iz 2025. godine, piše Nešnal džiografik.