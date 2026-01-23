Smanjuje migrene do 50 odsto: Proces odobravanja lijeka trenutno u toku

Nespecifično antitelo fremanezumab može da smanji za 50 posto broj napada migrene kod djece, pokazala je najnovija međunarodna klinička studija u kojoj je učestvovao IRCCS San Rafaele u Rimu, prenose danas italijanski mediji.

Fremanezumab je monoklonsko antitelo usmjereno protiv peptida povezanog sa genom kalcitonina (CGRP) i odobren je prošlog avgusta od strane Američke agencije za hranu i lijekove za pedijatrijsku upotrebu, prenela je Ansa.

To je prva anti-CGRP terapija odobrena za prevenciju migrene kod odraslih i djece.

Proces odobravanja lijeka je trenutno u toku u Evropi. Međunarodna studija o fremanezumabu, objavljena u časopisu Nju England Journal of Medicine, obuhvatila je 237 pacijenata uzrasta između 6 i 17 godina kod kojih se povremeno javljaju migrene.

"Nakon samo tri mjeseca liječenja, fremanezumab je rezultirao smanjenjem učestalosti napada za najmanje 50 odsto kod više od polovine ispitanika, bez značajnih neželjenih efekata", kazao je Pjero Barbanti, koautor publikacije i profesor neurologije na Univerzitetu San Rafaele.